"من الحب ما قتل"، جملة شهيرة منتشرة على نطاق واسع يمكن إسقاطها على حارس المرمى النمساوي بيتر بورغستالر، الذي انتهت حياته بسبب عشقه وتعلّقه بكرة القدم.

كان بورغستالر حارسا متميزا على مستوى بلاده حيث دافع عن شباك نادي أوستريا سالزبورغ من عام 1988 حتى 1991 في أبرز محطاته بمسيرته الكروية، وبعد اعتزاله عام 2002 رفض الابتعاد عن عالم الساحرة المستديرة.

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وقرّر بورغستالر مواصلة ارتباطه باللعبة من خلال تأسيس شركة متخصصة بتنظيم الفعاليات الرياضية، وعليه سافر إلى مدينة ديربان بجنوب أفريقيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 لحضور عدة اجتماعات لبحث مشاريع تتعلق ببطولة كأس العالم 2010 التي أقيمت في البلد الأفريقي.

وفي يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 وصل بورغستالر إلى ديربان – ثالث أكبر مدن جنوب أفريقيا من حيث الكثافة السكانية – وحجز لنفسه مكانا للإقامة ثم اتجه لقضاء بعض الوقت في أحد ملاعب الغولف.

قتل بدافع السرقة

وبعد ساعات أُبلغت الشرطة في جنوب أفريقيا بالعثور على رجل أبيض مقتولا إثر إصابته بطلق ناري، وكان القتيل هو بورغستالر فلم يكن أمام المحققين سوى توثيق وفاته التي نتجت عن إصابته برصاصتين قاتلتين في القلب والرئة.

أحد العاملين في ميدان الغولف كان شاهدا على الجريمة، فأبلغ الشرطة بالحادثة التي بدأت على الفور بملاحقة رجلين، وعند القبض عليهما اتضح أنهما شقيقين اسمهما مساني وسيمو، اعترفا فيما بعد أن الدافع وراء عملية القتل كان سرقة محفظة وهاتف بورغستالر.

وأثناء التحقيق ادعى مساني وهو الأخ الأكبر بأنه لا علم له بحادثة القتل وأنه عثر على الهاتف ملقى على الأرض أثناء خروجه لجمع الحطب فأهداه لأخيه الأصغر الذي أكد بدوره على رواية شقيقه الأكبر.

وأضاف الشقيق الأصغر أنه وخلال محاولته شحن الهاتف عند أحد أصدقائه اقتحمت الشرطة المكان واعتقلته.

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وبعد أقل من أسبوع على وقوع الجريمة استعادت الشرطة الهاتف وضبطت بحوزة مساني مسدسا وعدة رصاصات عيار 9 ملم، تتطابق مع الأعيرة التي عثر عليها في جثة بورغستالر.

تفاصيل المحاكمة

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن محاكمة الشقيقين بدأت بعد عامين من وقوع الجريمة، إذ حظيت القضية باهتمام كبير على مستوى الإعلام المحلي بينما أصبح مساني شخصية مشهورة خاصة وأنه اتهم محاميه مرتين بعدم قدرته على التعبير عما يريد قوله بشكل صحيح، ما عطّل سير المحاكمة أكثر من مرة.

وفي الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2009 أصدر القاضي فوكا تشابالالا الحكم النهائي في القضية، إذ حكم بالسجن المؤبد على مساني بتهمة السطو المقترن بالقتل، وحكم على شقيقه الصغير سيمو بالسجن 20 عاما بتهمة القتل مع تخفيف العقوبة على الأخير لوقوعه تحت تأثير أخيه الأكبر.

اللافت أن القرار لم يرق لمساني الذي استشاط غضبا بل واتهم القاضي بالفساد مطالبا بتقديم أدلة تثبت صحة الحكم.

هذا هو الفريق الذي برز منه منافس ريال مدريد الحالي في كأس العالم للأندية.

يذكر أن نادي أوستريا سالزبورغ الذي دافع الحارس القتيل عن ألوانه، تأسس عام 1995 على يد مجموعة من العاملين السابقين في نادي ريد بول سالزبورغ الواقع في نفس المدينة النمساوية، والذي خسر أمام ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025.