الهلال الفريق العربي الوحيد بثمن نهائي كأس العالم للأندية وإينزاغي: سنصل لأبعد حد ممكن

أكّد الإيطالي سيموني إينزاغي مدرب الهلال السعودي أن فريقه "في كأس العالم للأندية، للوصول إلى أبعد حد ممكن"، بعد بلوغه ثمن النهائي عقب الفوز على باتشوكا المكسيكي 2-0 فجر الجمعة في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة.

وحقق الهلال فوزه الأول مع إينزاغي منذ انتقاله إليه في 5 يونيو/حزيران قادما من إنتر ميلان، بعد أن تعادل في أول مباراتين مع ريال مدريد الإسباني 1-1 وسالزبورغ النمساوي سلبا.

واحتل الفريق السعودي -الذي أصبح الفريق العربي الوحيد الذي عبر للأدوار الإقصائية في البطولة العالمية- المركز الثاني بـ5 نقاط، ضاربا موعدا مع مانشستر سيتي الإنكليزي في ثمن النهائي، فيما سيلعب ريال مدريد متصدر المجموعة والفائز على سالزبورغ 3-0 مع يوفنتوس الإيطالي.

وقال إينزاغي في المؤتمر الصحافي بعد المباراة "سعيد جدا بالمباراة. كانت مرضية جدا لنا. أهنئ الفريق والجماهير والجهاز الإداري للنادي. منذ اليوم الأول لنا في الولايات المتحدة وددنا أن نكون ضمن أفضل 16 فريقا في المسابقة". وأضاف "نحن هنا لنصل إلى أبعد حد ممكن".

وسيلعب الهلال الإثنين مع السيتي متصدر المجموعة السابعة والفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات، على ملعب "كامبينغ وورلد ستاديوم" في أورلاندو.

وستكون هذه المواجهة الثالثة بين إينزاغي والإسباني بيب غوارديولا مدرب سيتي، بعدما التقيا مرتين في دوري أبطال أوروبا حين كان الأول مدربا لإنتر ميلان.

وعلّق إينزاغي على هذه المواجهة قائلا "أعتقد أن غوارديولا مدرب رائع ومن دواعي سروري أن ألعب أمام مانشستر سيتي. كمدرب سبق أن واجهته في دوري الأبطال ونعرف بعضنا وتقابلنا أكثر من مرة. أعتقد أن المباراة ستكون قوية جدا أمام أحد أفضل الأندية وأحد أفضل المدربين".

وتابع "رأينا أن سيتي يلعب بطريقة ممتازة في مونديال الأندية. هذه مباراة نتطلع كثيرا إليها وستكون مباراة لننمو ونأخد خطوة جديدة إلى المستوى التالي".

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بدوره، قال سالم الدوسري الذي سجل هدف المباراة الأول أمام باتشوكا وحصل على جائزة أفضل لاعب "لم نأت للمشاركة فحسب، بل لنشرف المملكة العربية السعودية. كما رأيتم كان هدفنا واضحا وهو ليس خوض دور المجموعات فقط بل التأهل إلى دور الـ16".

وأضاف عن طموح الفريق بعد الوصول إلى ثمن النهائي "لا أريد استباق الأحداث ويجب أن نصعد السلم خطوة بخطوة. أول خطوة هي الصعود إلى دور الـ16".