إحصائيات كأس العالم للأندية.. من مراوغات ميسي إلى هدف راموس

سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الضوء على أبرز إحصائيات دور المجموعات لكأس العالم للأندية لكرة القدم في أميركا، بما فيها المراوغات الساحرة والأهداف المذهلة والفئات العمرية المتنوعة ولحظات العودة المثيرة وعدد الضربات الركنية ونسب الاستحواذ على الكرة.

ميسي مراوغ ومسجل الركلات الحرة

وبحسب الموقع الرسمي لـ"فيفا" اليوم الجمعة، أكمل ميكايل أوليسيه، لاعب بايرن ميونخ، وديزاير دوي، لاعب باريس سان جيرمان، أعلى عدد من المراوغات الناجحة في البطولة، حيث أتم كل منهما 12 مراوغة. وجاء ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، في المركز الثاني بـ10 مراوغات ناجحة.

سجل أربعة لاعبين أهدافا من ركلات حرة مباشرة، وهم برايان غونزاليس مع باتشوكا ضد سالزبورغ، وليونيل ميسي مع إنتر ميامي ضد بورتو، وجون أرياس مع فلومينينسي ضد أولسان، وكلاوديو إيتشيفيري مع مانشستر سيتي ضد العين.

هدف ليونيل ميسي المفضل من ركلة حرة 🤩 تابع @fifaworldcup_ar | يونيو 14 - يوليو 13 | كل المباريات | مجانًاhttps://t.co/twXn7KmpIG I #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/QBrXgWEmTW — DAZN Arabia (@DAZN_Arabia) June 19, 2025

نجحت 6 فرق في قلب تأخرها إلى فوز خلال البطولة، وهي إنتر ميامي أمام بورتو وفلامنغو ضد تشلسي وبوروسيا دورتموند أمام ماميلودي صن داونز، وفلومينينسي ضد أولسان وإنتر ميلان أمام أوراوا ريد دايموندز، والعين أمام الوداد.

أروع هدف في كأس العالم للأندية

تسلم لوكاس ريبيرو الكرة على بعد 67 ياردة من المرمى، وانطلق بها دون أن يفقدها، ليسجل هدفا رائعا يجعله من أبرز المرشحين لجائزة أفضل هدف في البطولة، وذلك لصالح ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في مرمى بوروسيا دورتموند الألماني.

بداية رائعة! صن داونز يتقدم بالهدف الأول في مرمى دورتموند ⚽️ تابع @fifaworldcup_ar | يونيو 14 - يوليو 13 | كل المباريات | مجانًاhttps://t.co/twXn7KmpIG I #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/w5OsjxoSs6 — DAZN Arabia (@DAZN_Arabia) June 21, 2025

هدف راموس

كان ماتيس ألبرت، جناح بوروسيا دورتموند، أصغر لاعب يشارك في البطولة بعمر 16 عاما و27 يوما خلال مواجهة فريقه أمام فلومينينسي.

ومن المفارقات أنه لعب ضد أكبر لاعب سنا في البطولة، الحارس فابيو البالغ من العمر 44 عاما. أما رودريغو مورا، لاعب بورتو، فكان أصغر من سجل هدفا في البطولة بعمر 18 عاما و49 يوما، في حين كان سيرخيو راموس، مدافع مونتيري البالغ من العمر 39 عاما، أكبر لاعب سجل خلال البطولة.

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سجل مانشستر سيتي 13 هدفا في دور المجموعات، وهو رقم قياسي، يليه بايرن ميونخ ويوفنتوس برصيد 12 و11 هدفا على التوالي، وكان مانشستر سيتي متأخرا بفارق ثمانية أهداف عن العملاق البافاري بعد الجولة الأولى من دور المجموعات، ولكنه أصبح الفريق الوحيد الذي تأهل من دور المجموعات بالعلامة الكاملة.

قائمة الهدافين بكأس العالم للأندية

يتصدر سباق جائزة هداف البطولة كل من ميكايل أوليسيه (بايرن ميونخ)، كينان يلديز (يوفنتوس)، جمال موسيالا (بايرن ميونخ)، وسام أبو علي (الأهلي)، وأنخل دي ماريا (بنفيكا) برصيد ثلاثة أهداف لكل منهم، ويعد موسيالا وأبو علي اللاعبين الوحيدين اللذين أحرزا ثلاثية (هاتريك)، حيث تمكن موسيالا من تسجيل أهدافه الثلاثة في 17 دقيقة فقط خلال مباراته ضد أوكلاند سيتي، بينما جاءت ثلاثية أبو علي في شباك بورتو.

حصل 4 لاعبين من أندية برازيلية على جائزة أفضل لاعب في المباراة، مرتين، وهم: جناح بالميراس إستيفاو، ومهاجم بوتافوجو إيغور جيسوس، ولاعب وسط فلامنغو جيورجيان دي أراسكايتا، وصانع ألعاب فلومينينسي جون أرياس.

استحواذ إنتر ميلان ومانشستر سيتي

استحوذ إنتر ميلان الإيطالي على الكرة بنسبة مذهلة بلغت 80% ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني، ويأتي مانشستر سيتي بعده بنسبة استحواذ 74% أمام يوفنتوس الإيطالي، أما أفضل معدل استحواذ في ثلاث مباريات فكان من نصيب بايرن ميونخ الألماني ومانشستر سيتي بنسبة 71%، يليهما باريس سان جيرمان بـ70%.

ونجحت ثلاثة فرق في التأهل لدور الـ16 رغم امتلاكها نسب استحواذ أقل من 50%، وهي فلومينينسي (49%)، بالميراس (45%)، وبوتافوجو (38%).

لاعب ريد بول سالزبورغ النمساوي، هو أول لاعب يرتدي القميص رقم 9 ينجح في التسجيل في المونديال، بعد 39 هدفا سجلها لاعبون يحملون أرقاما أخرى خلال البطولة.

مدد حارس فلومينينسي فابيو، رقمه القياسي لأطول فترة بين مشاركتين في بطولات فيفا إلى 28 سنة، الحارس البالغ من العمر 44 عاما تألق مع البرازيل في كأس العالم تحت 17 عاما التي أقيمت في مصر عام 1997 بجانب رونالدينيو، وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين من أصل ثلاث مباريات.

وعلى المنوال نفسه، سجل كل من أنخل دي ماريا وليونيل ميسي، نجما منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم تحت 17 عاما في 2007، أهدافا في البطولة الحالية مع بنفيكا وإنتر ميامي على التوالي، ويأتي ذلك بعد 18 عاما عن أول أهدافهما في بطولات فيفا.

شهدت مباراة أوكلاند سيتي أمام بوكا جونيورز 22 ركلة ركنية، منها 20 لصالح الفريق الأرجنتيني، وجاءت في المرتبة التالية مباراتا فلومينينسي ضد أولسان، وسالزبورغ ضد الهلال، حيث شهدت كل مواجهة منهما 17 ركلة ركنية.

وشهدت مباراة باريس سان جيرمان أمام أتلتيكو مدريد على ملعب روز بول في لوس أنجلوس أعلى حضور جماهيري في البطولة، حيث بلغ عدد المشجعين 80 ألف و619 مشجعا، كما لعبت أندية الأهلي المصري والهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي وإنتر ميامي الأميركي وبالميراس البرازيلي وريال مدريد الإسباني أمام جماهير تجاوز عددها 60 ألف مشجع في كل مباراة.

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169 ثانية هو الفاصل الزمني بين الأهداف الثلاثة التي شهدها الشوط الثاني من المباراة المثيرة بين بورتو البرتغالي والأهلي المصري، والتي انتهت بالتعادل 4-4، حيث أدرك ويليام جوميز التعادل لصالح بورتو، قبل أن يعيد القناص الفلسطيني وسام أبو علي التقدم للأهلي، ثم عادل سامو أجيوا النتيجة من جديد للفريق البرتغالي.