شاهد.. أهداف الفرق العربية في كأس العالم للأندية 2025
27/6/2025-|آخر تحديث: 28/6/202500:04 (توقيت مكة)
شاركت 5 فرق عربية في كأس العالم للأندية لكرة القدم بحلتها الجديدة، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية بمشاركة 32 ناديا لأول مرة.
وسجلت الفرق خلال دور المجموعات 12 هدفا في 6 مباريات، ولم ينجح سوى فريق الهلال السعودي في التأهل للدور ثمن النهائي باحتلاله المركز الثاني في المجموعة الثامنة خلف ريال مدريد المتصدر.
وشاركت فرق الأهلي المصري والهلال السعودي والعين الإماراتي والترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، في دور المجموعات.
وسجلت الفرق العربية الأهداف في 6 مباريات فقط كانت بالترتيب كالآتي:
- المجموعة الثامنة: ريال مدريد 1-1 الهلال – ملعب هارد روك، ميامي.
- المجموعة الرابعة: لوس أنجلوس 0-1 الترجي – ملعب جيوديس بارك، ناشفيل.
- المجموعة السابعة: يوفنتوس 4-1 الوداد – ملعب لينكولن فايننشال فيلد، فيلادلفيا.
- المجموعة الأولى: بورتو 4-4 الأهلي – ملعب ميتلايف، نيويورك نيو جيرسي.
- المجموعة السابعة: الوداد 1-2 العين – ملعب أودي فيلد، واشنطن العاصمة.
- المجموعة الثامنة: الهلال 2-0 باتشوكا – ملعب جيوديس بارك، ناشفيل.
المصدر: الجزيرة