شاهد.. أهداف الفرق العربية في كأس العالم للأندية 2025

شاركت 5 فرق عربية في كأس العالم للأندية لكرة القدم بحلتها الجديدة، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية بمشاركة 32 ناديا لأول مرة.

وسجلت الفرق خلال دور المجموعات 12 هدفا في 6 مباريات، ولم ينجح سوى فريق الهلال السعودي في التأهل للدور ثمن النهائي باحتلاله المركز الثاني في المجموعة الثامنة خلف ريال مدريد المتصدر.

وشاركت فرق الأهلي المصري والهلال السعودي والعين الإماراتي والترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، في دور المجموعات.

استمتعوا بأهداف العرب في دور المجموعات من كأس العالم للأندية 🤩 أيهم الأجمل؟ تابع @fifaworldcup_ar | يونيو 14 - يوليو 13 | كل المباريات | مجانًا https://t.co/twXn7KmpIG I #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/42vzE15lS6 — DAZN Arabia (@DAZN_Arabia) June 27, 2025

وسجلت الفرق العربية الأهداف في 6 مباريات فقط كانت بالترتيب كالآتي: