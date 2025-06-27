العين يهزم الوداد والسيتي يكتسح يوفنتوس في كأس العالم للأندية

حقق العين الإماراتي فوزا معنويا على الوداد المغربي 2-1 الخميس على ملعب أودي فيلد في واشنطن ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم للأندية بكرة القدم، والتي تصدّرها مانشستر سيتي الإنجليزي بفوز كاسح على يوفنتوس الإيطالي 5-2.

وانتفض العين لخسارتيه الساحقتين أمام يوفنتوس 0-5 وسيتي 0-6 على حساب الوداد الذي كان سقط أمام الفريق الإنجليزي 0-2 والإيطالي 1-4.

وأنهى وصيف مونديال الأندية عام 2018 مشاركته في المركز الثالث خلف يوفنتوس الذي قد يصطدم بريال مدريد الإسباني في حال تصدره المجموعة الثامنة.

ووسط حضور جماهيري خجول وبعد تأخره بهدف الجنوب أفريقي كاسيوس مايلولا غير المراقب الذي سدد كرة قوية داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة محمد مفيد (4) سجل العين التعادل عبر التوغولي كودجو لابا من ركلة جزاء (45+1).

ونجح لاعب وسطه الباراغوياني كاكو في إضافة الثاني بتصويبة قوية من داخل المنطقة بعدما تسلّم تمريرة من الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس (50).

وهذا الفوز الثاني فقط للفريق الإماراتي في مشاركته الثانية بعدما كان وصل إلى نهائي نسخة 2018 بفضل تجاوزه مباراتين بركلات الترجيح، بالإضافة إلى فوزه على الترجي التونسي في الدور الثاني، قبل خسارته أمام ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية.

في المقابل، تلقى الوداد خسارته الخامسة مقابل تعادل واحد في ثالث مشاركاته.

Wydad AC and Al Ain Finish Off With a BANG! Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC#TakeItToTheWorld #WACAIN pic.twitter.com/zKPchZMtdF — DAZN Football (@DAZNFootball) June 26, 2025

السيتي يقسو على يوفنتوس

وعلى ملعب "كامبينغ ورلد ستاديوم" في أورلاندو وفي إعادة لمواجهتهما في دور المجموعة الموحدة من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي حين فاز يوفنتوس 2-0 في تورينو، وردّ مانشستر سيتي اعتباره من "السيدة العجوز".

إعلان

واستحق سيتي إنهاء المجموعة بالعلامة الكاملة، إذ كان الطرف الأفضل وتقدم رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا منذ الدقيقة التاسعة عبر البلجيكي جيريمي ديكو الذي تخلص من الفرنسي بيار كالولو بعد تمريرة متقنة أخرى من الوافد الجديد الجزائري ريان آيت-نوري وسدد في الشباك (9).

لكن الفرحة لم تدم طويلا لأن يوفنتوس أدرك التعادل بفضل خطأ من الحارس البرازيلي إيدرسون الذي أخطأ في تمرير الكرة فخطفها الهولندي تون كومباينرز وتقدم بها قبل أن يطلقها في الشباك (11)، قبل أن يرد كالولو الهدية ويحول الكرة بالخطأ في شباك فريقه لحظة اعتراضه عرضية من البرتغالي ماتيوش نونيش (26).

وواصل سيتي أفضليته وتهديده لمرمى دي غريغوريو، لكن النتيجة بقيت على حالها حتى الدقائق الأولى من الشوط الثاني حين عزز النرويجي إيرلينغ هالاند (بديل المصري عمر مرموش) النتيجة بهدف ثالث بعد عرضية أخرى من ماتيوس نوني (52).

سبعة أهداف في لقاء في غاية الإثارة 🤩 مانشيستر سيتي يتغلب على يوفينتوس بنتيجة 5-2 ويتصدر ترتيب المجموعة السابعة🔷 تابع @fifaworldcup_ar | يونيو 14 – يوليو 13 | كل المباريات | مجانًا

https://t.co/twXn7KmpIG I #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/c6USDw5tjG — DAZN Arabia (@DAZN_Arabia) June 26, 2025

وحاول المدرب الكرواتي إيغور تودور تدارك الموقف وأجرى تبديلات بالجملة، أبرزها دخول النجم التركي كينان يلديز بدلا من كومباينرز، لكن شيئا لم يتغير، بل جاء الهدف من الجهة الأخرى عبر فيل فودن بعد أقل من 3 دقائق على دخوله، وذلك بتمريرة من البرازيلي سافينيو الذي وصلته الكرة من هالاند بعد ركلة حرة نفذها إيدرسون (69).

ثم ومن تسديدة رائعة أطلقها قوسية من خارج المنطقة إثر ركلة ركنية عمّق سافينينو جراح يوفنتوس وأضاف الهدف الخامس (75)، قبل أن يقلص الصربي دوشان فلاهوفيتش الفارق بعد تمريرة بينية من يلديز (84).