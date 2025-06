العين يهزم الوداد والسيتي يكتسح يوفنتوس في كأس العالم للأندية

حقق العين الإماراتي فوزا معنويا على الوداد المغربي 2-1 الخميس على ملعب أودي فيلد في واشنطن ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم للأندية بكرة القدم، والتي تصدّرها مانشستر سيتي الإنجليزي بفوز كاسح على يوفنتوس الإيطالي 5-2.

وانتفض العين لخسارتيه الساحقتين أمام يوفنتوس 0-5 وسيتي 0-6 على حساب الوداد الذي كان سقط أمام الفريق الإنجليزي 0-2 والإيطالي 1-4.

وأنهى وصيف مونديال الأندية عام 2018 مشاركته في المركز الثالث خلف يوفنتوس الذي قد يصطدم بريال مدريد الإسباني في حال تصدره المجموعة الثامنة.

ووسط حضور جماهيري خجول وبعد تأخره بهدف الجنوب أفريقي كاسيوس مايلولا غير المراقب الذي سدد كرة قوية داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة محمد مفيد (4) سجل العين التعادل عبر التوغولي كودجو لابا من ركلة جزاء (45+1).

ونجح لاعب وسطه الباراغوياني كاكو في إضافة الثاني بتصويبة قوية من داخل المنطقة بعدما تسلّم تمريرة من الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس (50).

وهذا الفوز الثاني فقط للفريق الإماراتي في مشاركته الثانية بعدما كان وصل إلى نهائي نسخة 2018 بفضل تجاوزه مباراتين بركلات الترجيح، بالإضافة إلى فوزه على الترجي التونسي في الدور الثاني، قبل خسارته أمام ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية.

في المقابل، تلقى الوداد خسارته الخامسة مقابل تعادل واحد في ثالث مشاركاته.

Wydad AC and Al Ain Finish Off With a BANG!

Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC#TakeItToTheWorld #WACAIN pic.twitter.com/zKPchZMtdF

— DAZN Football (@DAZNFootball) June 26, 2025