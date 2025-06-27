موعد مباراة إنتر ميامي ضد سان جيرمان بثمن نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة إنتر ميامي الأميركي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، في ثمن نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025، وقنوات البث الحي والمباشر الناقلة للمباراة.

متى موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامي في كأس العالم للأندية؟

تقام مباراة سان جيرمان ضد إنتر ميامي الأحد المقبل الموافق 29 يونيو/حزيران الجاري على ملعب (مرسيدس بنز)، بأتلانتا الأميركية.

وتبدأ المباراة الساعة السابعة مساءً (19:00) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت أبو ظبي، (الثانية عشرة ظهر الأحد (12:00) بتوقيت أتلانتا).

ما قنوات البث الحي والمباشر الناقلة لمباراة إنتر ميامي وسان جيرمان بكأس العالم للأندية؟

منصة "ديزن" (DAZN)

قناة "إم بي سي" (MBC)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ميسي يواجه سان جيرمان فريقه السابق

ويقود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إنتر ميامي ضد فريقه السابق سان جيرمان، الذي رحل عنه منذ نحو عامين.

وقاد ميسي، فريقه الأميركي إلى التأهل للدور ثمن النهائي بعد احتلاله المركز الثاني وصيفًا عن المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط خلف المتصدر بالميراس البرازيلي، بتعادلين وفوز وحيد.

وتصدر سان جيرمان المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بعد انتصارين وهزيمة.

وتمثل المباراة المقررة بعد غد الأحد مواجهة بين جيلين مختلفين بشكل كبير، إذ يلتقي سان جيرمان، الذي يعتمد على الشباب والطاقة والمنتشي بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا، مع إنتر ميامي الذي يضم نجوما سابقين لبرشلونة بمعدل أعمار مرتفع لكنهم مميزون.

المدرب إنريكي يواجه لاعبيه القدامى

ومن مقاعد بدلاء سان جيرمان، سيخوض المدرب لويس إنريكي مواجهة أمام 4 لاعبين سبق له أن دربهم في برشلونة، وهم ميسي ولويس سواريز وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.

واجتمع هؤلاء النجوم مجددا الآن تحت قيادة مدرب إنتر ميامي خافيير ماسكيرانو، وهو لاعب آخر من حقبة لويس إنريكي التي شهدت فوز برشلونة بالثلاثية.

وقال ألبا خلال هذا الأسبوع "لويس إنريكي ظاهرة. أنا متحمس لرؤيته وسأعانقه، ولكن عندما يُطلق الحكم صفارة البداية، سنحاول التغلب عليه".

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وتحدث سواريز، الذي يبلغ الآن 38 عاما من عمره، عن تأثير مدربه السابق قائلا "كان لدي بالفعل حمض نووي تنافسي، لكنه حقنني بالمزيد".

وما يضفي مزيدا من الإثارة على المواجهة هو حقيقة أن لاعبي برشلونة السابقين الموجودين في إنتر ميامي حاليا كانوا ضمن العودة الشهيرة لبرشلونة أمام سان جيرمان في عام 2017.

وكانت تلك الليلة هي الأكثر ظلمة في تاريخ سان جيرمان، عندما سحقه برشلونة 6-1 في إسبانيا بعد خسارة الفريق الإسباني 4-صفر في باريس، ضمن دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتحقق ذلك لبرشلونة عندما كان اللاعبون المخضرمون الحاليون لإنتر ميامي في قمة عطائهم مع برشلونة.

هزيمة سان جيرمان المرشح للفوز بمونديال الأندية

والآن يعتمد هؤلاء النجوم على ذكريات المجد والتناغم بينهم، في حين أعيد تشكيل سان جيرمان عبر جيل صاعد يضم برادلي باركولا وديزريه دوي وفيتينيا، وهو ما أضفى طاقة جديدة على أسلوب لويس إنريكي وقاد الفريق للتتويج بدوري الأبطال قبل أسابيع قليلة.

لكن الفريق الفرنسي يصل إلى أتلانتا بعد خسارته 1-صفر أمام بوتافوجو البرازيلي في دور المجموعات بكأس العالم، وهو ما أثار تساؤلات بشأن الإرهاق بعد موسم أوروبي طويل.

ورغم أن سان جيرمان يظل المرشح الأوفر حظا للفوز من الناحية النظرية، فإن هذه الهزيمة أظهرت وجود ثغرات في تشكيلة لعبت مباريات أكثر أهمية من مباريات المنافسين.

وقال ماسكيرانو عن لويس إنريكي "سيكون شرفا لي أن أواجه مدربا عظيما – هو واحد من أعظم المدربين الذين تعاملت معهم في مسيرتي".

وفي أول دور تدريبي رئيسي له على مستوى الأندية، يجلب ماسكيرانو لمسة عاطفية ودقة تكتيكية إلى فريق ميامي، الذي رغم محدودية إمكاناته البدنية بسبب أعمار لاعبيه، لا يزال بإمكانه أن يشكل تهديدا، خاصة مع تمتع ميسي بحالة جيدة.

وخاض النجم الأرجنتيني فترة مضطربة لمدة عامين مع سان جيرمان بعد الرحيل عن برشلونة عام 2021. ورغم فوزه بالألقاب المحلية، لم يحظ ميسي بالارتياح مع الفريق، وبعد فوزه بكأس العالم 2022، انقلب عليه بعض المشجعين.

وقال ميسي للصحفيين في وقت سابق من هذا العام "لم أستمتع بوقتي في باريس سان جيرمان. لقد كانت فترة صعبة".

ويعتقد ماسكيرانو أن الذكريات لا تزال تحرك ميسي.

وقال ماسكيرانو "عندما يعلق شيء ما في ذهنه، يقدم ميسي ما هو أكثر بعض الشيء".