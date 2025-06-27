كأس العالم للأندية.. هكذا غيّر ألونسو طريقة لعب ريال مدريد مع أنشيلوتي وزيدان

أحدث تشابي ألونسو (مدرب ريال مدريد الجديد) ثورة تكتيكية للفريق، وغير طريقة اللعب التي استخدمها المدربان السابقان كارلو أنشيلوتي وزين الدين زيدان على مدار سنوات.

وأجرى المدرب الحالي تغييرا تكتيكيا جريئا خلال فوز فريقه 3-صفر على رد بول سالزبورغ اليوم الجمعة، ليتصدر الفريق الإسباني المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية لكرة القدم، ويضرب موعدا مرتقبا مع يوفنتوس الإيطالي في الدور ثمن النهائي.

واعتمد ألونسو، الذي وصل إلى ريال مدريد بسمعة الاعتماد على خطط مبتكرة بعد فترة عمله مع باير ليفركوزن الحافلة بالألقاب، على 5 لاعبين في خط الدفاع لأول مرة منذ توليه المسؤولية.

ومثلت هذه الطريقة، التي ضمت 3 لاعبين في قلب الدفاع وظهيرين هجوميين، تغييرا كبيرا على طريقة 4-3-3 التقليدية التي استخدمها المدربان السابقان أنشيلوتي وزيدان على مدار العقد الماضي.

وأعاد هذا التغيير إلى الأذهان ذكريات فريق المدرب فيسنتي ديل بوسكي الفائز بدوري أبطال أوروبا عام 2000، وهو آخر فريق لريال مدريد اعتمد على هذه الطريقة.

وقال فينيسيوس جونيور (لاعب الفريق) لمنصة دازون "نسير خطوة بخطوة. لا يمكننا بالطبع التأقلم بشكل كامل مع أفكار المدرب بهذه السرعة، فالأمر يستغرق وقتا. لكن مباراة اليوم كانت جيدة خاصة في الشوط الأول".

واستخدم ألونسو خط دفاع مكون من 4 لاعبين في مباراتي ريال مدريد السابقتين في المجموعة، ليتعادل مع الهلال 1-1 قبل الفوز 3-1 على باتشوكا.

وفي مباراة اليوم، لعب أوريلين تشواميني بين قلبي الدفاع أنطونيو روديغر ودين هاوسين، ولعب ترينت ألكسندر-أرنولد وفران غارسيا ظهيرين هجوميين.

ولعب جود بلينغهام وأردا غولر بحرية في خط الوسط، وفيدريكو بالبيردي لاعب وسط مدافع، وقاد فينيسيوس وغونزالو غارسيا الهجوم.

وأتى هذا التغيير التكتيكي بثماره، إذ سيطر ريال مدريد على مجريات اللعب.

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وكان بلينغهام وغولر يمرران نحو فينيسيوس باستمرار في مواقع خطيرة، وافتتح البرازيلي التسجيل في الدقيقة 40، بعدما رواغ اثنين من مدافعي سالزبورغ قبل أن يطلق تسديدة منخفضة رائعة في الشباك.

هدف ريال مدريد الأول عن طريق فينيسوس في مرمى سالزبرج ⚽️ تابع@fifaworldcup_ar | يونيو 14 - يوليو 13 | كل المباريات | مجانًا https://t.co/twXn7KmXye I #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/RlHXvojE70 — DAZN Arabia (@DAZN_Arabia) June 27, 2025

ثم صنع هدف فالفيردي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بتمريرة ذكية بكعب القدم، واختتم المهاجم غارسيا الفوز في الدقيقة 84 بعدما لعب الكرة من فوق حارس مرمى سالزبورغ بعد هجمة مرتدة سريعة.

وتحسن أداء ريال مدريد بشكل ملحوظ مقارنة بمباريات الفريق السابقة في المجموعة، إذ لم يكن مقنعا في بعض الأحيان.

وقال ألونسو للصحفيين "لعبنا بجدية في الشوط الأول. لعبنا بصبر مدركين أنه لا يمكننا الفوز في 10 دقائق وأنه يجب أن نكون ناضجين لإيجاد فرصتنا".

وأضاف "بدأنا الشوط الثاني بشكل جيد، ومع الفوز 3-صفر فأنا سعيد باللاعبين".

ويلعب ريال مدريد أمام يوفنتوس الإيطالي الثلاثاء المقبل في ثمن النهائي، وسيكون نهج ألونسو التكتيكي تحت المجهر.

ومن المتوقع أن يكون المهاجم كيليان مبابي متاحا بعد غياب هذا المهاجم الفرنسي عن دور المجموعات بسبب المرض.

وقال ألونسو "دعونا ننتظر ونرى، لا أريد أن أستبق الأحداث. كنا نعتقد أن كيليان سيكون جاهزا لهذه المباراة (سالزبورغ) ولكن ذلك لم يكن ممكنا".

وأضاف "لدينا الآن 4 أيام. أريد أن أكون متفائلا ولكن بحذر".