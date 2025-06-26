لامين جمال في برشلونة أكثر من مجرد لاعب

يبدو أن لامين جمال في طريقه ليصبح نجم برشلونة الأوحد بعد أن بات المهاجم الشاب ضمن قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في الفريق، ويستعد لوراثة قميص ليونيل ميسي الأسطوري رقم 10.

كما لا يقتصر طموح النادي على جعله قائدا للفريق داخل الملعب فحسب، بل يمتد لجعله الواجهة الرئيسية لجذب الرعاة والمشجعين على حد سواء.

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كل هذه المؤشرات تدل على أن برشلونة يراهن بشكل كبير على جمال ليكون اللاعب "الفرنشايز" (Franchise Player) القادم الذي تُبنى حوله هوية النادي التسويقية والرياضية لمستقبل مشرق.

وقبل بضعة أسابيع، جدد جمال عقده مع نادي برشلونة حتى 30 يونيو/حزيران 2031، وسيدخل الاتفاق الجديد بين النادي الكتالوني واللاعب حيز التنفيذ عند بلوغه 18 عاما في 13 يوليو/تموز المقبل.

وفي مفاوضات التجديد، راعى برشلونة أن الشاب لاعب استثنائي وفريد من نوعه، وأنه يستحق معاملة خاصة على الرغم من صغر سنه.

هل سيكون وريث ميسي؟

على الرغم من تجنب مقارنته مع ليو ميسي، من الواضح أن دوره هو أن يكون وريثه داخل الملعب وخارجه.

وعندما يرحل أنسو فاتي سيرتدي الرقم 10 مع كل ما يترتب على ذلك من تسويق وهذا لا يعني بالنسبة للامين ضغطا إضافيا، وقال مؤخرا "الأرقام لا تُسجل الأهداف".

وبات جمال ركيزة أساسية في فريق المدرب هانسي فليك، والأكثر تأثيرا، ليس فقط بسبب إحصاءاته التي تحتاج إلى تحسين ولكن لأن لعبه يُحسّن أداء زملائه، إنه يستهدف الفوز بالكرة الذهبية مستقبلا بحسب صحيفة آس الإسبانية.

ويحصل الدولي الإسباني على راتب فلكي يبلغ نحو 20 مليون يورو، وسيُطلب منه أن يكون نجما في الملعب وأن يفوز بالمباريات وأن يكون أيضا واجهة النادي ولاعبه المميز.

وتشير الصحيفة إلى أن جمال عامل جذب للرعاة ووجوده سيجعل المباريات الودية والجولات أكثر تكلفة، وسيكون حافزا لملء ملعب كامب نو سبوتيفاي الجديد.

يقول تشافي فيلاغوانا، المدير السابق لكرة القدم للشباب: "أعتقد أنه من المبكر جدا اعتباره ميسي، على مستوى قدرته على جذب الجميع وأن يكون معيارا على جميع المستويات".

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ويضيف: "في سن الـ18، تكون مرحلة المراهقة معقدة للغاية، وقد تتغير بين ليلة وضحاها. بناءً على ما أعرفه وما مررت به، يجب توخي الحذر".

ويتحدث فيلاغوانا عن خبرة لأنه خلال فترة وجوده هناك ناضل من أجل أن يعيش جمال في أكاديمية لا ماسيا، وهي بيئة أفضل للتطور كلاعب كرة قدم وكشخص. وقد أثبت الزمن صحة كلامه".

يقول: "لا أقول إنه لا يستطيع أن يصبح ميسي، لكن من الجرأة بمكان وصفه بذلك، علاوة على ذلك لا أعتقد أنه جيد مراحل النضج الذهني محددة للغاية. إنه ليس مثل ميسي، ولن يكون مثله.. إذا استطاع التعامل مع الأمر وتقبله بشكل طبيعي، فسيكون كذلك. لكن، حتى اليوم، لا أراهن على أنه سيصبح ميسي، بكل ما يترتب على ذلك".

في المقابل، لدى تشافي مارتن، الرئيس السابق لأكاديمية لا ماسيا خلال فترة لامين جمال، شكوك أقل حول قدرة ابن روكافوندا على قيادة برشلونة من الآن فصاعدا.

ويقول: "أعتقد أن لامين -وهذا ما يُظهره على أرض الملعب- شاب يتعامل مع المشاعر والضغوط ببراعة لديه شخصية، ناضج، إنه نوع مختلف من الرجال، لديه كاريزما. في صغره، كان أكثر تحفظا وخجلا، لكنه الآن يتمتع بشخصية قوية. سيتعامل مع الضغوط ببراعة".

وأضاف: "أعتقد أنه قادر على أن يصبح لاعب برشلونة المميز بفضل أدائه وشخصيته. انظروا إلى ردوده في المقابلات، إنه لا يخشى التعبير عن رأيه، إنه أفضل لاعب كرة قدم وأفضل علامة تجارية".