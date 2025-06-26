سبب رحيل المواهب البريطانية إلى الدوريات الأوروبية الكبرى

تاريخيًا، كان اللاعبون البريطانيون وخاصة الإنجليز منهم، يميلون للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز نظرا لقوته المالية ومستواه العالي وراحة اللعب على أرضهم لكن في السنوات الأخيرة لوحظ تحول كبير مع انتقال المزيد منهم إلى الدوريات الأجنبية.

وتكمن الأسباب الرئيسية وراء هذا التحول في:

البحث عن تحديات جديدة وتطوير الذات: (التعرف على أساليب تكتيكية جديدة، وفلسفات تدريب مختلفة، وتجارب ثقافية جديدة).

(التعرف على أساليب تكتيكية جديدة، وفلسفات تدريب مختلفة، وتجارب ثقافية جديدة). زيادة وقت اللعب: قد يجد بعض اللاعبين البريطانيين، وخاصة المواهب الشابة، صعوبة في الحصول على وقت لعب ثابت في الدوري الإنجليزي الممتاز التنافسي للغاية. ويوفر الانتقال إلى الخارج لهم في غالب الأحيان المزيد من الفرص للّعب بانتظام على مستوى عالٍ.

قد يجد بعض اللاعبين البريطانيين، وخاصة المواهب الشابة، صعوبة في الحصول على وقت لعب ثابت في الدوري الإنجليزي الممتاز التنافسي للغاية. ويوفر الانتقال إلى الخارج لهم في غالب الأحيان المزيد من الفرص للّعب بانتظام على مستوى عالٍ. اعتبارات مالية وإستراتيجية: ترى الأندية الأجنبية قيمة متزايدة في مواهبهم، خاصة مع إثبات اللاعبين البريطانيين من الدرجة الأولى جدارتهم في المسابقات القارية.

ترى الأندية الأجنبية قيمة متزايدة في مواهبهم، خاصة مع إثبات اللاعبين البريطانيين من الدرجة الأولى جدارتهم في المسابقات القارية. تغير العقليات: المزيد من اللاعبين أصبحوا الآن على استعداد للخروج من مناطق راحتهم، وتعلم لغات جديدة، والتكيف مع ثقافات مختلفة، إدراكا منهم للفرص المهنية والشخصية التي تأتي مع اللعب في الخارج.

أمضى جود بيلينغهام، أحد أغلى اللاعبين في العالم بقيمة 180 مليون يورو، المواسم الستة الماضية خارج الجزر البريطانية، حيث لعب مع بوروسيا دورتموند وحاليًا مع ريال مدريد. كذلك، انتقل هاري كين من توتنهام إلى بايرن ميونخ، وتبعه العديد من اللاعبين البريطانيين الآخرين، بمن فيهم شقيق بيلينغهام الأصغر جوب، الذي غادر سندرلاند للانضمام إلى دورتموند هذا الصيف.

كما أصبح الظهير ترنت ألكسندر-أرنولد لاعبا في ريال مدريد أيضا، بينما يقترب لاعب ليفربول غاريل كوانساه من صفقة ضخمة للانتقال إلى باير ليفركوزن.

في الموسم الماضي، اختير الأسكتلندي سكوت مكتوميناي أفضل لاعب في الدوري الإيطالي بعد قيادته نابولي للفوز بلقب الدوري الإيطالي.

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كما اختير قائد إنجلترا كين أفضل لاعب في الدوري الألماني بعد فوزه باللقب مع بايرن ميونخ، بينما يواصل بيلينغهام تألقه مع ريال مدريد.

هل تنفق الأندية الأجنبية المزيد من الأموال على اللاعبين البريطانيين؟

تحليل البيانات، يشير إلى ارتفاع حاد في الإنفاق من قبل الأندية غير البريطانية على اللاعبين البريطانيين منذ موسم 2023-2024.

قبل ذلك، كان أكبر مبلغ يتم إنفاقه في موسم واحد هو 113 مليون يورو في موسم 2013-2014، لكن 101 مليون يورو من هذا المبلغ جاءت من صفقة ريال مدريد لضم غاريث بيل وحده.

في موسم 2023-2024 تم إنفاق 289 مليون يورو، وهو الموسم الذي شهد إتمام صفقات كين (95 مليون يورو) وبيلينغهام (113 مليون يورو)، واستمر هذا التوجه منذ ذلك الحين.

أغلى 10 صفقات لأندية غير بريطانية مع لاعبين بريطانيين: