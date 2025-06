شاهد.. ضربة قاضية في مباراة كرة قدم

شهد الدوري التايلاندي لكرة القدم حادثة صادمة تسببت في إنهاء عقد لاعب بعد انتشار فيديو بشكل واسع يوثق تورطه في لقطة عنيفة.

وأظهر الفيديو المتداول أيساريت نويتشايبون لاعب فريق بانكوك إف سي وهو يوجه ضربة قوية ومباشرة لوجه منافسه سوباسان روانغسوبانيميت، لاعب نادي جامعة شمال بانكوك.

ووقعت الحادثة في الدقيقة 93 عندما قام روانغسوبانيميت بدفع نويتشايبون خارج الملعب، وردا على ذلك، استدار نويشايبون الذي كان فريقه متخلفا بنتيجة 3-0 آنذاك، واقترب من خصمه قبل أن يوجّه له ضربةً بالمرفق، مما تسبب في إغمائه تماما.

Bangkok FC player Aisaret Noichaiboon was sacked immediately after this match, for using a Muay Thai elbow against his opponent. 🥋😱🇹🇭 pic.twitter.com/NeBgACS5fF

