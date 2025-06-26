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شاهد.. ضربة قاضية في مباراة كرة قدم

المصدر: حساب Football Tweet على منصة إكس لاعب في الدوري التايلندي يوجه ضربة عنيفة للاعب منافس تسببت في الغاء عقده الرابط: https://twitter.com/Football__Tweet/status/1937805469151822052
الضربة العنيفة تسببت في إلغاء عقد اللاعب (مواقع التواصل)
26/6/2025-|آخر تحديث: 15:47 (توقيت مكة)

شهد الدوري التايلاندي لكرة القدم حادثة صادمة تسببت في إنهاء عقد لاعب بعد انتشار فيديو بشكل واسع يوثق تورطه في لقطة عنيفة.

وأظهر الفيديو المتداول أيساريت نويتشايبون لاعب فريق بانكوك إف سي وهو يوجه ضربة قوية ومباشرة لوجه منافسه سوباسان روانغسوبانيميت، لاعب نادي جامعة شمال بانكوك.

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ووقعت الحادثة في الدقيقة 93 عندما قام روانغسوبانيميت بدفع نويتشايبون خارج الملعب، وردا على ذلك، استدار نويشايبون الذي كان فريقه متخلفا بنتيجة 3-0 آنذاك، واقترب من خصمه قبل أن يوجّه له ضربةً بالمرفق، مما تسبب في إغمائه تماما.

وأثارت هذه الضربة -التي تشبه إلى حد كبير حركات رياضة "المواي تاي" القتالية الشهيرة في تايلاند- غضبا واسعا، وأدت إلى اتخاذ إدارة نادي بانكوك قرارا فوريا بإنهاء عقد اللاعب.

وأصدر نادي بانكوك إف سي بيانا، أعلن فيه رفضه لما حدث، مؤكدا أن مثل هذا السلوك لا يتماشى مع الروح الرياضية وقيم النادي.

المصدر: مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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