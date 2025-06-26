رونالدو يجدد عقده مع النصر السعودي

أعلن نادي النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الخميس، استمرار البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوفه.

وقال النادي عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) إن اللاعب مدد عقده حتى 2027.

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وتابع أن "شركة نادي النصر أنهت إجراءات تجديد عقد القائد التاريخي مع ناديه".

ونشر عبر المنصة ذاتها مقطع فيديو يظهر فيه اللاعب البرتغالي ويقول فيه "النصر للأبد".

القصـة تستمـر مع قائد النصر التاريخي …#النصر_إلى_الابد 💛 pic.twitter.com/NAVRJTvLEn — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) June 26, 2025

وكان الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، أكد عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" أن رونالدو وافق بالفعل على البقاء مع النصر.

ووصف رومانو هذه الخطوة من قبل الدوري السعودي للمحترفين بالإبقاء على رونالدو هناك "بالضخمة".

وألمح رونالدو مطلع الشهر الحالي إلى بقائه مع النصر، وذلك بعد تتويجه مع منتخب البرتغال ببطولة دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا.

وفي مقابلة تلفزيونية سُئل رونالدو عن مستقبله فأجاب "لم يتغيّر شيء"، وعندما سُئل مجددا عن بقائه مع النصر قال "نعم".

Cristiano Ronaldo confirms: he remains at Al Nassr next season. “Virtually nothing will change. Al Nassr? “Yes!” pic.twitter.com/jif8yA5hl7 — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) June 9, 2025

يُذكر أن العقد الحالي لرونالدو البالغ من العمر 40 عاما، ينتهي مع النصر أواخر الشهر الجاري، وبذلك يكون قد أنهى موسمين ونصف الموسم بقميص "العالمي".

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وتعاقد النصر مع رونالدو في يناير/كانون الثاني 2023 في صفقة انتقال حر، بعد أن فسخ النجم البرتغالي عقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.

أرقام رونالدو مع النصر

ومنذ وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض، دافع رونالدو عن قميص النصر في 105 مباريات بجميع البطولات، ساهم خلالها في 112 هدفا (سجّل 93 وصنع 19) وفق أرقام موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

لكن الأهم بالنسبة لجماهير "العالمي" هو أن رونالدو لم يحقق مع الفريق أي لقب محلي أو قاري رسمي، وعليه يسعى البرتغالي جاهدا لتحقيق ذلك خلال مدة العقد الجديد.

وبالتوازي مع ذلك تسبب رونالدو في انتشار وشهرة عالمية للكرة السعودية، فبعد انضمامه إلى النصر توافد نجوم كرة القدم في العالم إلى دوري "روشن"، أبرزهم على الإطلاق الثنائي الفرنسي كريم بنزيمة ونغولو كانتي إلى اتحاد جدة، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو والجزائري رياض محرز إلى أهلي جدة.

كما تسابقت القنوات العالمية لشراء حقوق بث مباريات المسابقات السعودية في دولها، أبرزها كانال بلس الفرنسية، وسبورت تي في البرتغالية ومنصة دازن، وقنوات أخرى في آسيا وأميركا اللاتينية.