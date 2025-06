رونالدو يجدد عقده مع النصر السعودي

أعلن النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الخميس استمرار البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوفه.

وقال النادي عبر حسابه على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي إن اللاعب مدد عقده حتى 2027.

وتابع أن "شركة نادي النصر أنهت إجراءات تجديد عقد القائد التاريخي مع ناديه".

ونشر عبر المنصة ذاتها مقطع فيديو يظهر فيه اللاعب البرتغالي ويقول فيه "النصر للأبد".

وكان الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، أكد عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" أن رونالدو وافق بالفعل على البقاء مع النصر.

ووصف رومانو هذه الخطوة من قبل الدوري السعودي للمحترفين بالإبقاء على رونالدو هناك "بالضخمة".

وألمح رونالدو مطلع الشهر الحالي إلى بقائه مع النصر، وذلك بعد تتويجه مع منتخب البرتغال ببطولة دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا.

وفي مقابلة تلفزيونية سُئل رونالدو عن مستقبله فأجاب "لم يتغيّر شيء"، وعندما سئل مجددا عن بقائه مع النصر قال "نعم".

