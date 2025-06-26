ميسي الأعلى أجرا في الدوري الأميركي

تصدّر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في الدوري الأميركي لكرة القدم للعام الثاني تواليا، حيث يتقاضى 20.45 مليون دولار، وفقا لدراسة صادرة عن رابطة لاعبي الدوري.

ومثل السنوات السابقة، يعكس هذا المبلغ فقط جزءا من إيرادات ميسي (38 عاما)، إذ يستفيد بطل مونديال قطر 2022 من مصادر دخل أخرى مثل عقد الرعاية مع شركة أديداس للمعدات الرياضية، واتفاقية تقاسم الإيرادات مع شركة آبل للبث التلفزيوني في الدوري الأميركي.

وبحسب موقع سبورتيكو، سيحصل ميسي الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات على قرابة 150 مليون دولار خلال مدة عقده الممتد لعامين ونصف العام، والذي وقّعه مع ميامي والدوري الأميركي في صيف 2023.

وقاد ميسي نجم برشلونة الإسباني السابق إنتر ميامي إلى ثمن نهائي مسابقة مونديال الأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة، حيث سيقابل الأحد المقبل فريقه السابق باريس سان جرمان الفرنسي.

وحلّ الإيطالي لورنتسو إنسيني مهاجم تورونتو إف سي في المركز الثاني براتب قدره 15.44 مليون دولار، تلاه الإسباني سيرجيو بوسكيتس زميل ميسي في إنتر ميامي (8.5 ملايين دولار).

وأكمل المراكز الخمسة الأولى الباراغوياني ميغل ألميرون مهاجم أتلانتا يونايتد (7.87 ملايين دولار)، والمكسيكي هيرفينغ "تشاكي" لوسانو مهاجم سان دييغو إف سي (7.63 ملايين دولار).

وتشمل أرقام الرواتب الصادرة عن رابطة لاعبي كرة القدم الأميركية حتّى 25 مايو/أيار الماضي، وعادة ما تُصدر الرابطة بيانين عن الرواتب سنويا.

وقبل عامين، وقبل أشهر قليلة من قدوم ميسي إلى الدوري الأميركي قادما من سان جرمان، كان إنسيني اللاعب الأعلى أجرا في الدوري. ويُعد إنتر ميامي الفريق صاحب أعلى رواتب في الدوري، إذ أنفق نادي فلوريدا 46.84 مليون دولار هذا الموسم.