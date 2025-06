يوم أجلس إنريكي ميسي على مقاعد البدلاء في برشلونة

بعد 7 سنوات من رحيله عن منصبه كمدرب لبرشلونة، يلتقي لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان الحالي بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، الثنائي الذي حقق نجاحات كبيرة مع النادي الكتالوني.

ويواجه باريس سان جيرمان، بقيادة المدرب إنريكي، ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي الأحد المقبل على ملعب مرسيدس بينز في الدور ثمن النهائي من كأس العالم للأندية.

ورغم تلك النجاحات فإن العلاقة بين الرجلين لم تخلُ من التوتر، خاصة ذلك الموقف الشهير الذي حدث مطلع عام 2015 في ملعب أنويتا المعقل السابق لفريق ريال سوسيداد.

ووقتها حلّ برشلونة ضيفا ثقيلا على ريال سوسيداد يوم 4 يناير/كانون الثاني 2015 ضمن الجولة 17 من الدوري الإسباني لموسم 2014-2015، وخلال المباراة أبقى إنريكي لاعبه ميسي على مقاعد البدلاء في قرار مفاجئ وصادم، خاصة أن الفريق الكتالوني كان متأخرا بفارق 4 نقاط عن المتصدر ريال مدريد.

🔙 On January 4, 2015, Barcelona lost 0-1 in Anoeta to Real Sociedad. Luis Enrique decided to start with Leo Messi, Neymar, Dani Alves and Piqué on the bench after there was tension between them a few days before. Reports started to come up that Messi was UNHAPPY under Enrique,… pic.twitter.com/MKw73KZbwA

