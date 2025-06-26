يوم أجلس إنريكي ميسي على مقاعد البدلاء في برشلونة

بعد 7 سنوات من رحيله عن منصبه كمدرب لبرشلونة، يلتقي لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان الحالي بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، الثنائي الذي حقق نجاحات كبيرة مع النادي الكتالوني.

ويواجه باريس سان جيرمان، بقيادة المدرب إنريكي، ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي الأحد المقبل على ملعب مرسيدس بينز في الدور ثمن النهائي من كأس العالم للأندية.

ورغم تلك النجاحات فإن العلاقة بين الرجلين لم تخلُ من التوتر، خاصة ذلك الموقف الشهير الذي حدث مطلع عام 2015 في ملعب أنويتا المعقل السابق لفريق ريال سوسيداد.

ووقتها حلّ برشلونة ضيفا ثقيلا على ريال سوسيداد يوم 4 يناير/كانون الثاني 2015 ضمن الجولة 17 من الدوري الإسباني لموسم 2014-2015، وخلال المباراة أبقى إنريكي لاعبه ميسي على مقاعد البدلاء في قرار مفاجئ وصادم، خاصة أن الفريق الكتالوني كان متأخرا بفارق 4 نقاط عن المتصدر ريال مدريد.

🔙 On January 4, 2015, Barcelona lost 0-1 in Anoeta to Real Sociedad. Luis Enrique decided to start with Leo Messi, Neymar, Dani Alves and Piqué on the bench after there was tension between them a few days before. Reports started to come up that Messi was UNHAPPY under Enrique,… pic.twitter.com/MKw73KZbwA — Football Factly (@FootballFactly) January 7, 2024

وكان مبرّر إنريكي في ذلك الوقت أن ميسي عاد متأخرا من الأرجنتين بعد قضائه إجازة أعياد الميلاد، لكن صحيفة "آس" الإسبانية أشارت إلى أن هذا القرار ما هو إلا نتيجة خلاف سابق بين الرجلين.

وكشف الفرنسي جيريمي ماثيو -لاعب برشلونة الأسبق- عن حدوث جدال بين ميسي وخواكين فالديز مساعد إنريكي في إحدى الحصص التدريبية بعد العودة من الإجازة.

وقال ماثيو "حدث الأمر فور عودتنا من العطلة. خلال التدريب لم يحتسب المدرب خطأ لصالح ميسي فانفعل ليو وتبادلا بعض الكلمات، بعدها ذهب إنريكي ليتحدث معه داخل غرفة الملابس، وتمت تسوية الأمر".

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لاحقا اعترف إنريكي بوجود توتر بينه وبين ميسي في تلك الفترة، وتحدّث قائلا "كانت فترة توتر. أمر لم أبحث عنه لكنه حدث وكان عليّ التعامل معه. أما اليوم فلا أستطيع سوى الحديث بكل خير عن ميسي".

ورغم هذه "الدراما" فإن الأمور عادت إلى طبيعتها، وتمكّن برشلونة في ذلك الموسم من الفوز بالثلاثية التاريخية (الدوري الإسباني، كأس ملك إسبانيا، دوري أبطال أوروبا) للمرة الثانية في تاريخه.

وللمصادفة فإن خافيير ماسكيرانو، مدرب إنتر ميامي الحالي الذي كان لاعبا لبرشلونة في تلك الفترة، لعب دور الوساطة بين ميسي وإنريكي.

وعلّقت الصحيفة على ذلك بالقول "ماسكيرانو وميسي سيلعبان ضد إنريكي، ويحمل لقاؤهم المنتظر طابعا شاعريا مفعما بالتوتر، من كان يتخيل حدوث هذا يوما ما؟".

وبسبب هذا الموقف تنظر "آس" إلى إنريكي على أنه المدرب الوحيد الذي امتلك "الجرأة أو ربما التهور" لاتخاذ قرار بإبقاء ميسي على مقاعد البدلاء إثر خلاف داخلي.

يُذكر أن إنريكي أشرف على تدريب ميسي مع برشلونة لمدة 3 مواسم، وفي تلك الفترة لعب النجم الأرجنتيني تحت إشراف المدرب الإسباني 158 مباراة بجميع البطولات، بواقع 13 ألفا و746 دقيقة، سجل خلالها 153 هدفا، وقدّم لزملائه 76 تمريرة حاسمة وفق أرقام موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.