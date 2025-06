فيديو.. ميسي في التاسعة من عمره يظهر موهبته الاستثنائية

انتشرت مؤخرا لقطات تُظهر ليونيل ميسي عندما كان في عمر الـ9 سنوات وهو يروض الكرة بطريقة مبهرة على ملعب "إل كولوسو".

الحساب الرسمي لنادي طفولته نيولز أولد بويز لا يزال يحتفل بعيد ميلاد ميسي حتى الآن، ونشر مقطع فيديو له عندما كان عمره 9 سنوات فقط وهو يروض الكرة.

التقط هذا الفيديو الرائع عام 1996 عندما فاز فريقه المعروف باسم "آلة 87" (في إشارة إلى سنة ميلادهم) بكأس الصداقة في بيرو.

وتُبرز اللقطات العلامات المبكرة لعبقري كروي من خلال طريقته في التحكم بالكرة أثناء ترويضها، وبينما كان ميسي الصغير يداعب الكرة، يمكن سماع الجمهور وهو يهتف "مارادو، مارادو"، وهي مقارنة واضحة بالأسطورة دييغو مارادونا.

ولقد أثبت هذا الاعتراف المبكر بموهبته الاستثنائية، حتى في هذا العمر المبكر وكان بمثابة نبوءة بالمستقبل الكروي المذهل الذي ينتظر "البولغا".

Footage of a 9-year-old Lionel Messi doing kick-ups on the El Coloso pitch. The crowd chants "Marado, Marado", already comparing him to Maradona.

Messi's "Machine of 87" team had won the 1996 Copa de la Amistad in Peru & were presented to the fans.

