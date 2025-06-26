فيديو.. ميسي في التاسعة من عمره يظهر موهبته الاستثنائية

انتشرت مؤخرا لقطات تُظهر ليونيل ميسي عندما كان في عمر الـ9 سنوات وهو يروض الكرة بطريقة مبهرة على ملعب "إل كولوسو".

الحساب الرسمي لنادي طفولته نيولز أولد بويز لا يزال يحتفل بعيد ميلاد ميسي حتى الآن، ونشر مقطع فيديو له عندما كان عمره 9 سنوات فقط وهو يروض الكرة.

التقط هذا الفيديو الرائع عام 1996 عندما فاز فريقه المعروف باسم "آلة 87" (في إشارة إلى سنة ميلادهم) بكأس الصداقة في بيرو.

وتُبرز اللقطات العلامات المبكرة لعبقري كروي من خلال طريقته في التحكم بالكرة أثناء ترويضها، وبينما كان ميسي الصغير يداعب الكرة، يمكن سماع الجمهور وهو يهتف "مارادو، مارادو"، وهي مقارنة واضحة بالأسطورة دييغو مارادونا.

ولقد أثبت هذا الاعتراف المبكر بموهبته الاستثنائية، حتى في هذا العمر المبكر وكان بمثابة نبوءة بالمستقبل الكروي المذهل الذي ينتظر "البولغا".

Footage of a 9-year-old Lionel Messi doing kick-ups on the El Coloso pitch. The crowd chants "Marado, Marado", already comparing him to Maradona. Messi's "Machine of 87" team had won the 1996 Copa de la Amistad in Peru & were presented to the fans. (📽️ Matías Sauro YouTube) pic.twitter.com/2MYAwoRvhl — Newell's Old Boys – English News (@Newells_en) June 25, 2025

مسيرة مبهرة

بدأ ميسي -الذي احتفل مؤخرا بعيد ميلاه الـ38- مسيرته الكروية مع نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني، قبل الرحيل إلى أكاديمية لا ماسيا الخاصة ببرشلونة عام 2000.

وبدأ البولغا مسيرته على مستوى الفريق الأول لبرشلونة عام 2003، لكنه لم يُصبح لاعبا أساسيا في الفريق سوى عام 2006.

واللقب الأول لميسي مع برشلونة كان الفوز بالليغا موسم 2004-2005، في حين كان آخر ألقابه الفوز بالدوري الفرنسي موسم 2022-2023 بجانب التتويج بكأس العالم مع الأرجنتين في قطر 2022.

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وبلغ مجموع ألقاب ميسي مع البلوغرانا 35 لقبا، كما حقق بعد رحيله إلى باريس سان جيرمان ثم إنتر ميامي عدة بطولات ليمتلك 39 بطولة على صعيد الفرق التي لعب لصالحها.

ودوليا نجح "البرغوث" الحاصل على 8 كرات ذهبية في تحقيق بطولة كوبا أميركا 2021 مع الأرجنتين ثم في 2024 بعد خسارة نهائيات 2007 و2015 و2016 بجانب نهائي كأس العالم 2014.

وعام 2022 في قطر زين الأسطورة الأرجنتينية خزانة ألقابه بكأس العالم إلى جانب بطولة كأس الأبطال كونميبول "الفيناليسيما" ضد إيطاليا.