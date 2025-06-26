تأهل بوروسيا دورتموند وفلوميننسي لثمن نهائي كأس العالم للأندية

تأهل بوروسيا دورتموند الألماني وفلوميننسي البرازيلي إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية في كرة القدم، بعد فوز الأول على أولسان الكوري الجنوبي، وتعادل الثاني مع ماميلودي صن داونز الجنوبي الأفريقي -الأربعاء- في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة.

وفي المباراة الأولى على ملعب "تي كيو أل ستاديوم" في سينسيناتي، سجل السويدي دانيال سفنسون الهدف الوحيد في الدقيقة 36 إثر تمريرة من الإنجليزي جوب بيلينغهام، الشقيق الأصغر لجود نجم ريال مدريد الإسباني.

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وفي المباراة الثانية على ملعب هارد روك ستاديوم في ميامي، تعادل فلوميننسي من دون أهداف مع ماميلودي صن داونز، فأنهى دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 5 نقاط بفارق نقطتين خلف دورتموند الذي انفرد بالصدارة.

وخرج الفريق الجنوبي الأفريقي خالي الوفاض باكتفائه بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط أمام أولسان الرابع والأخير من دون رصيد.

صنداونز يودع كأس العالم للأندية بعد التعادل السلبي مع فلومينيسي ⚽️ تابع @fifaworldcup_ar | يونيو 14 – يوليو 13 | كل المباريات | مجانًاhttps://t.co/twXn7KmpIG I #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/070t0EIPgs — DAZN Arabia (@DAZN_Arabia) June 25, 2025

ويلتقي دورتموند في الدور المقبل مع ثاني المجموعة الخامسة الثلاثاء المقبل في أتلانتا، في حين يلعب فلوميننسي مع متصدرها في تشارلوت الاثنين المقبل.

ويتنافس إنتر الإيطالي وريفر بلايت الأرجنتيني (لدى كل منهما 4 نقاط) ومونتيري المكسيكي (لديه نقطتان) على بطاقتي المجموعة الخامسة، ويلتقي الأول مع الثاني لاحقا في سياتل، والثالث مع أوراوا ريد دايموندز الياباني الرابع من دون رصيد في لوس أنجلوس.