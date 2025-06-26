برشلونة يحقق إيرادات قياسية في 2024-2025

بعد خسارة قدرها 91 مليون يورو العام السابق، عاد نادي برشلونة إلى تحقيق أرباح في السنة المالية 2024-2025، غير أن هذا الانتعاش اللافت يخفي واقعا أكثر تناقضًا، وفقًا لتصريحات رئيس النادي خوان لابورتا أمام مجلس شيوخ "البلوغرانا".

وحسب الأرقام التي أوردتها صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن قيمة صافي ربح النادي الكتالوني بلغت 5 ملايين يورو، إلى جانب إنجاز جديد بإيرادات بلغت 950 مليون يورو بزيادة قدرها 62 مليون يورو، متجاوزا توقعاته الخاصة لنهاية عام 2024.

وأسهمت عدة قطاعات في هذا الأداء المتميز، فقد حققت مبيعات التذاكر إيرادات إضافية قدرها 44 مليون يورو، وذلك رغم تأجيل موعد العودة إلى ملعب "كامب نو" التي كانت مقررة منتصف الموسم، كذلك زادت حقوق البث التلفزيوني بفضل الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد.

مزيد من الانتصارات يساوي مكافآت أكثر

تُعدّ إعادة التفاوض على العقد مع شركة نايكي الأميركية لتصنيع المعدات الرياضية إحدى ركائز هذا الانتعاش المالي، إذ ارتفعت إيرادات الرعاية إلى 260 مليون يورو، بينما زادت المبيعات عبر الإنترنت من 107 ملايين يورو إلى أكثر من 140 مليون يورو خلال الفترة نفسها.

ومن المفارقات أن نجاحات النادي على أرض الملعب كان لها تأثير كبير على بياناته المالية، فقد مثّلت مكافآت الأداء للاعبين -التي لم تكن متوقعة تماما عند وضع الميزانية- تكلفة إضافية بلغت نحو 62 مليون يورو، وفقًا لتقديرات لابورتا.

ويكشف هذا الوضع عن معضلة محاسبية خاصة بكرة القدم الحديثة، فكلما تحسن أداء الفريق، زادت بنود المكافآت، مما أدى تلقائيا إلى انخفاض هوامش الربح، ولولا هذه المكافآت الاستثنائية، لكانت أرباح برشلونة أعلى بكثير.

وأدى غياب الفريق عن كأس العالم للأندية إلى خسارة صافية قدرها 50 مليون يورو، وهو عجز سيُعوّض جزئيًا من خلال جولة ما قبل الموسم في آسيا، حسب لابورتا.

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رغم عودة برشلونة إلى الربحية، فلا يزال النادي بعيدا عن تحقيق أرباح بقيمة 300 مليون يورو في موسم 2022-2023، وهو عام شهد تفعيل عديد من الإجراءات الاقتصادية الطارئة لتصحيح أوضاع النادي المالية. ومع ذلك، رحّب مجلس شيوخ "البلوغرانا" بهذه النتائج، معتبرا إياها تأكيدا على إستراتيجية التعافي التدريجي.

وفاز المدرب هانسي فليك فاز بـ3 من الألقاب الأربعة المُتنافس عليها، مُحققًا رقما قياسيا محليا تاريخيا (الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر)، بالإضافة إلى بلوغه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 6 سنوات.