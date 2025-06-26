امتيازات خيالية وأرقام ضخمة في عقد رونالدو الجديد مع النصر السعودي

أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم -الخميس- تجديد عقد قائده الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو ليستمر بذلك مع "العالمي" في الموسم المقبل.

وكتب فريق العاصمة، في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، "القائد التاريخي كريستيانو رونالدو يُجدّد عقده رسميا مع ناديه النصر حتى 2027".

وعلّق على صورة لهدافه البالغ 40 عاما مع رئيس مجلس الإدارة عبد الله الماجد وهما يحملان قميصا برقم 2027 "النصر.. رونالدو، القصة مستمرة".

بدوره، كتب رونالدو الذي ينتهي عقده السابق في نهاية يونيو/حزيران الجاري بعد انضمامه إلى "العالمي" في نهاية عام 2022، في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "فصل جديد يبدأ. الشغف عينه، الحلم عينه. فلنصنع التاريخ سويا".

وانضم رونالدو إلى النصر في ديسمبر/كانون الأول 2022 في صفقة انتقال حر، بعدما رحل عن مانشستر يونايتد عقب مقابلة إعلامية مثيرة للجدل والتي انتقد فيها النادي الإنجليزي.

وكان "الدون" أول لاعب من الطراز الرفيع ينضم إلى الدوري السعودي، بصفقة مقدرة بأكثر من 200 مليون يورو (نحو 234 مليون دولار) لمدة سنتين ونصف السنة.

وسجل رونالدو 99 هدفا في 111 مباراة مع النصر، وسجل في الموسم الماضي 35 هدفا ليتوج بجائزة الحذاء الذهبي للدوري السعودي (هداف الدوري).

ولم يعلن النصر عن قيمة أو مدة العقد لكن صحيفة صن الإنجليزية أشارت إلى تفاصيل عقد رونالدو الضخم مع "العالمي" بقيمة إجمالية 675.48 مليون دولار.

وتاليا التفاصيل المالية لعقد رونالدو الجديد مع النصر وفق صحيفة صن الإنجليزية:

244.3 مليون دولار سنويا

4.67 ملايين دولار أسبوعيا

%15 ملكية النصر (تقدر قيمتها بـ 45.3 مليون دولار)

مكافأة التوقيع 33.6 مليون دولار وتزيد إلى 52.1 مليون دولار إذا قام بتفعيل السنة الثانية من عقده.

مكافأة 109.8 آلاف دولار لكل هدف (تزيد بنسبة 20% في السنة الثانية)

مكافأة 54.9 ألف دولار لكل تمريرة حاسمة (تزيد بنسبة 20% في السنة الثانية)

مكافأة 11 مليون دولار إذا فاز النصر بلقب الدوري السعودي للمحترفين

مكافأة 5.5 ملايين دولار إذا فاز بالحذاء الذهبي في الدوري السعودي للمحترفين

مكافأة 8.9 ملايين دولار إذا تأهل النصر إلى دوري أبطال آسيا وفاز به

5.5 ملايين دولار نفقات الطائرات الخاصة يغطيها النصر

صفقات رعاية بقيمة 82.3 مليون دولار وعد بها النصر مع شركات سعودية جديدة وشركات في السوق الآسيوية

16 شخصا لخدمة رونالدو وعائلته بدوام كامل، بما في ذلك 3 سائقين، و4 معينات منازل، وطاهيان، و3 بستانيين، و4 أفراد أمن.

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وانضم رونالدو إلى النصر في ديسمبر/كانون الأول 2022 في صفقة انتقال حر، بعدما رحل عن مانشستر يونايتد عقب مقابلة إعلامية مثيرة للجدل والتي انتقد فيها النادي الإنجليزي.

وسجل رونالدو 99 هدفا في 111 مباراة مع النصر، وسجل في الموسم الماضي 35 هدفا ليتوج بجائزة الحذاء الذهبي للدوري السعودي (هداف الدوري).