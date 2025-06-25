فضيحة محرجة لمنتخب سيدات سويسرا بعد مباراة ضد فريق ناشئين

حاول الاتحاد السويسري لكرة القدم التستر على هزيمة ثقيلة تعرض لها منتخب السيدات قبل أيام من انطلاق بطولة أوروبا للسيدات 2025.

وخسر منتخب سويسرا الذي يستعد لاستضافة البطولة على أرضه وبين جماهيره، مباراة ودية غير رسمية ضد فريق الناشئين تحت 15 عاما، في نادي لوتسيرن المحلي بنتيجة 1-7.

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وذكرت شبكة "آر إم سي سبورتس" الفرنسية أن كل ما يتعلق بهذه المباراة كان من المفترض أن يبقى سريا باتفاق بين مسؤولي المنتخب والنادي، غير أن أحد لاعبي لوتسيرن الصغار ارتكب خطأ كبيرا وكشف عن الهزيمة الثقيلة التي تلقاها المنتخب السويسري.

🇨🇭 La fédération suisse a tenté de cacher une défaite 7-1 de sa sélection féminine face à des U15 lors d'un match amical avant l'Euro 2025.https://t.co/bC9fuYzwYx — RMC Sport (@RMCsport) June 23, 2025

وجرت المباراة خلف أبواب مغلقة بمدينة نوتفيل، لكن لاعبا لم يُذكر اسمه نشر صورا على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي كشف فيها عن بعض التفاصيل قبل أن يشير إلى النتيجة في التعليقات.

وأُقيمت المباراة من 3 أشواط مدة كل منها 30 دقيقة، وحرص الاتحاد السويسري لكرة القدم على إبقاء تفاصيلها سرية لتفادي الانتقادات والتعليقات السلبية التي تتعرض لها كرة القدم للسيدات في البلاد.

ووصفت الشبكة الفرنسية كشف تفاصيل المباراة بأنها "زلّة كبيرة" على اعتبار أنها تأتي قبل أيام من انطلاق بطولة كأس أمم أوروبا المقرر إقامتها في سويسرا بالفترة ما بين 2 إلى 27 يوليو/تموز القادم.

ويواصل منتخب سيدات سويسرا استعداداته لخوض البطولة تحت قيادة المدربة السويدية بيا سوندهاغ، علما بأن الفريق سيخوض مباراة ودية أخرى يوم الخميس المقبل ضد جمهورية التشيك.

ويأمل المنتخب السويسري المصنف 23 وفق الاتحاد الدولي لكرة القدم تقديم مستوى مميز في البطولة، والتأهل إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

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وأوقعت القرعة منتخب سويسرا للسيدات في المجموعة الأولى إلى جانب النرويج وآيسلندا وفنلندا حيث سيلعب ضدها أيام 2 و6 و10 يوليو/تموز 2025 على التوالي.