النصر السعودي يفسخ عقد مدربه الإيطالي بيولي

استغنى نادي النصر اليوم الأربعاء عن خدمات مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي بعد أقل من موسم على التعاقد معه، وذلك بعد حلوله ثالثا في الدوري السعودي لكرة القدم.

وكتب "العالمي" في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "تعلن شركة نادي النصر رسميا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد ستيفانو بيولي".

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وكان النصر عيّن في سبتمبر/أيلول الماضي بيولي، الذي قاد ميلان إلى لقب الدوري الإيطالي في 2022، مديرا فنيا لثلاث سنوات خلفا للبرتغالي لويس كاسترو المقال من منصبه بسبب انطلاقته المتعثرة للموسم المنصرم.

وأخفق النصر في الحلول بالمركزين الأول والثاني ومن ثم التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، كما لم يحرز أي لقب في مختلف المسابقات مع رفقاء كريستيانو رونالدو.

تعلن شركة نادي #النصر رسميًا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد ستيفانو بيولي. مثمنين له ولطاقمه كافة الجهود التي بذلوها مع #النصر ، ومتمنين لهم التوفيق . pic.twitter.com/kwPxWuFcBu — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) June 25, 2025

وحلّ فريق العاصمة الرياض ثالثا بفارق 13 نقطة عن الاتحاد بطل الدوري و5 عن غريمه الهلال الوصيف، في موسم توج قائده المخضرم رونالدو هدافا للدوري (25).

وكان بيولي ثالث مدرب إيطالي يشرف على النصر بعد والتر زينغا (2010-2011) وفابيو كانافارو في موسم 2015-2016.

وذكرت تقارير صحفية أن بيولي (59 عاما) قريب من تدريب فيورنتينا الذي حمل ألوانه مدافعا بين 1989 و1995 ومدربا بين 2017 و2019.

واستهل بيولي مشواره التدريبي عام 1999 بقيادة شباب بولونيا ثم شباب كييفو، قبل أن يستلم الإدارة الفنية لساليرنيتانا.

ودرب العديد من الأندية الإيطالية، أبرزها بارما وساسوولو وكييفو وبولونيا ولاتسيو وإنتر وفيورنتينا، إضافة إلى ميلان، وكان تدريبه للنصر أول تجربة خارج الديار الإيطالية.