نيمار "استمع لصوت قلبه" وجدد عقده مع سانتوس

جدد النجم البرازيلي نيمار -أمس الثلاثاء- عقده مع ناديه سانتوس حتى نهاية العام الحالي.

وقال بيان صادر عن النادي الذي شهد انطلاقة مسيرة نيمار (33 عاما) نقلا عن الأخير "لقد اتخذت قراري واستمعت إلى قلبي. سانتوس ليس فقط فريقي، إنه بيتي، جذوري، تاريخي وحياتي".

وتابع "هنا أريد ان أحقق احلامي التي لم احققها في مسيرتي".

ولم يخض نيمار سوى 4 مباريات من اصل 11 مباراة خاضها فريقه هذا الموسم في الدوري البرازيلي بداعي اصابات عضلية متتالية.

وعلى العموم، خاض نيمار في صفوف سانتوس 12 مباراة في مختلف المسابقات مسجلا 3 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وفي مباراته الأخيرة مع فريقه في الاول من يونيو/حزيران، طرد نيمار بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية عقب تسجيله هدفا بيده في مرمى بوتافوغو.

وكان نيمار تلقى عروضا عدة للانتقال بينها واحد من فنربهتشه التركي بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقال والده قبل اسبوعين "تلقينا عروضا من أندية اخرى لكننا رفضناها لأننا نريد ان يتمتع نيمار بوقت أكبر لاستعادة عافيته". ويأمل نيمار ان يستعيد مستواه السابق من اجل المشاركة في مونديال 2026 ومساعدة البرازيل على احراز لقبها السادس.

وانتقل نيمار -الهداف التاريخي للسيليساو بـ 79 هدفا- إلى سانتوس في يناير/كانون الثاني الماضي قادما من الهلال السعودي. وسبق لنيمار أن دافع عن الوان ناديي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.