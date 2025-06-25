ميسي الأكثر مراوغة في كأس العالم للأندية

يتفوق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأميركي، والشاب الفرنسي ديريزيه دوي لاعب باريس سان جيرمان على بقية اللاعبين في كأس العالم للأندية بعدد المراوغات.

وذكرت شبكة "إي إس بي إن" الأميركية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" أن ميسي ودوي هما اللاعبان الوحيدان في مونديال الأندية اللذان أكملا أكثر من 10 مراوغات حتى الآن.

The only two players to have completed 10+ dribbles at the Club World Cup: ∙ Desire Doue

∙ Leo Messi The 38-year-old still doing it on the world's biggest stage. Doesnt get old 🐐 pic.twitter.com/fAh6Vs01a0 — ESPN FC (@ESPNFC) June 24, 2025

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وكالت المديح لميسي على وجه الخصوص حين قالت "لا يزال اللاعب البالغ من العمر 38 عاما يُبدع في أكبر محفل عالمي. إنه لاعب لا يشيخ".

وقاد ميسي فريقه إنتر ميامي إلى تجاوز دور المجموعات من كأس العالم للأندية بعد حلوله في المركز الثاني خلف بالميراس في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، وبفارق الأهداف عن الفريق البرازيلي.

وسجّل ميسي هدفا وحيدا في دور المجموعات الذي شارك فيه بجميع المباريات، من ركلة حرة هز بها شباك بورتو وهو هدف منح إنتر ميامي أول فوز له في تاريخه (2-1) بكأس العالم للأندية.

وبعد حلوله ثانيا في المجموعة الأولى، ضرب ميسي موعدا ناريا لفريقه السابق باريس سان جيرمان في ثمن النهائي، والمقررة يوم الأحد المقبل على ملعب "مرسيدس بنز" عند الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

وتُعد هذه المرة الأولى في مسيرة النجم الأرجنتيني الحافلة بالألقاب والنجاحات التي يلعب فيها ضد فريق سبق اللعب له.

PSG are set to play Inter Miami at the Club World Cup – the first time Lionel Messi has played against an ex-club 🤩🍿 pic.twitter.com/ipjP9MkaSr — OneFootball (@OneFootball) June 24, 2025

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أما دوي الذي تُوج مع سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا ونال أيضا جائزة أفضل لاعب شاب في أمجد البطولات الأوروبية، فقد شارك أساسيا في المباريات الثلاث للفريق الباريسي في المونديال بواقع 242 دقيقة.

ولم يضع اللاعب الشاب البالغ من العمر 20 عاما أي بصمة تهديفية في المونديال سواء على صعيد التسجيل أو صناعة الأهداف، وربما يفعل ذلك عندما يواجه رفقاء ميسي في الدور القادم.

يُذكر أن باريس سان جيرمان بطل أوروبا وفرنسا تصدّر المجموعة الثانية بـ6 نقاط، بفارق الأهداف عن بوتافوغو البرازيلي الثاني وأتلتيكو مدريد الثالث، بينما تذّيل سياتل ساوندرز الأميركي الترتيب من دون رصيد.