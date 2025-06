ميسي الأكثر مراوغة في كأس العالم للأندية

يتفوق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأميركي، والشاب الفرنسي ديريزيه دوي لاعب باريس سان جيرمان على بقية اللاعبين في كأس العالم للأندية بعدد المراوغات.

وذكرت شبكة "إي إس بي إن" الأميركية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" أن ميسي ودوي هما اللاعبان الوحيدان في مونديال الأندية اللذان أكملا أكثر من 10 مراوغات حتى الآن.

The only two players to have completed 10+ dribbles at the Club World Cup:

∙ Desire Doue

∙ Leo Messi

The 38-year-old still doing it on the world's biggest stage. Doesnt get old 🐐 pic.twitter.com/fAh6Vs01a0

— ESPN FC (@ESPNFC) June 24, 2025