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هل يشارك مبابي ضد سالزبورغ في كأس العالم للأندية؟

Soccer Football - FIFA Club World Cup - Real Madrid Training - Gardens North Country District Park, Palm Beach Gardens, Florida, U.S. - June 25, 2025 Real Madrid's Kylian Mbappe during training REUTERS/Marco Bello
مبابي غاب لمدة أسبوع بسبب إصابته بالتهاب في المعدة والأمعاء (رويترز)
25/6/2025-|آخر تحديث: 20:30 (توقيت مكة)

تلقى ريال مدريد دفعة معنوية كبيرة قبيل مباراته المرتقبة ضد ريد بول سالزبورغ في كأس العالم للأندية، حيث عاد نجمه البارز كيليان مبابي إلى التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء.

وغاب النجم الفرنسي البالغ من العمر 26 عاما عن مباراتي فريقه ضد الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي بسبب إصابته بالتهاب في المعدة والأمعاء، مما استدعى نقله إلى المستشفى لفترة وجيزة.

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ويتعافى قائد المنتخب الفرنسي ببطء ويؤدي التمارين الفردية في صالة الألعاب الرياضية، ومع ذلك يبقى السؤال مفتوحا حول ما إذا كان جاهزا للعودة إلى اللعب في مباراة الميرينغي الأخيرة بالمجموعة الثامنة من كأس العالم للأندية يوم الخميس.

ومن غير المرجح أن يتم التعجل في إشراك مبابي الذي فقد حوالي 4-5 كيلوغرامات من وزنه خلال فترة غيابه ومن المتوقع أن يحتفظ غونزالو غارسيا بمكانه في التشكيلة بعد تألقه في المباراتين الأوليين.

بعد أن أنهى موسمه المحلي برصيد 43 هدفًا في جميع المسابقات، يأمل مبابي تعزيز رصيده التهديفي في كأس العالم للأندية.

المصدر: الصحافة الإسبانية

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