هل يشارك مبابي ضد سالزبورغ في كأس العالم للأندية؟

تلقى ريال مدريد دفعة معنوية كبيرة قبيل مباراته المرتقبة ضد ريد بول سالزبورغ في كأس العالم للأندية، حيث عاد نجمه البارز كيليان مبابي إلى التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء.

وغاب النجم الفرنسي البالغ من العمر 26 عاما عن مباراتي فريقه ضد الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي بسبب إصابته بالتهاب في المعدة والأمعاء، مما استدعى نقله إلى المستشفى لفترة وجيزة.

ويتعافى قائد المنتخب الفرنسي ببطء ويؤدي التمارين الفردية في صالة الألعاب الرياضية، ومع ذلك يبقى السؤال مفتوحا حول ما إذا كان جاهزا للعودة إلى اللعب في مباراة الميرينغي الأخيرة بالمجموعة الثامنة من كأس العالم للأندية يوم الخميس.

Mbappe starts the training with the group @TheAthleticFC pic.twitter.com/kQYfI20jRi

— Mario Cortegana (@MarioCortegana) June 25, 2025