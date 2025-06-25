الموعد النهائي لعودة برشلونة إلى الكامب نو

أعلن نادي برشلونة الإسباني عودته إلى ملعبه التاريخي كامب نو في 10 أغسطس/آب المقبل، في إعادة افتتاح جزئي للملعب من خلال مسابقة كأس "خوان غامبر" التحضيرية للموسم الجديد.

وُتمثّل هذه العودة لحظة تاريخية للنادي وجماهيره، فبعد أكثر من عامين من أعمال الترميم الكبرى والانتقال الموقت إلى ملعب مونتجويك الأولمبي، سيعود برشلونة ليعيش إثارة كرة القدم في معقله الأسطوري.

وستتزامن العودة مع استمرار أعمال البناء في أرجاء مختلفة من الملعب. وتشمل الأعمال المتبقية استكمال الطبقة الثالثة الجديدة في المدرجات، ومنصة كبار الشخصيات، وتركيب السقف، واللمسات الأخيرة على مختلف المساحات الداخلية، بالإضافة إلى تطوير المنطقة المحيطة بالملعب.

ويتوقع أن يخوض بطل إسبانيا مبارياته البيتية مطلع الموسم الذي ينطلق في 17 أغسطس/آب، بسعة لا تتجاوز 50 ألفا أو 60 ألف متفرج، علما بأن السعة الكاملة بعد تجديد الملعب تقدر بـ105 آلاف متفرج.

ويأمل النادي الكاتالوني أن يتمكن من خوض أول مباراة له على أرضه في سبتمبر/أيلول، ولكن لتجنب لعب أي مباريات بيتية بعيدا عن ملعب كامب نو، فقد تقدم بطلب رسمي إلى رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم لإقامة مبارياته الثلاث الافتتاحية لموسم 2025-2026 خارج أرضه، كما ذكرت إذاعة كادينا سير.