غارسيا مفاجأة ريال مدريد السارة في كأس العالم للأندية

وجد ريال مدريد في المهاجم الشاب غونزالو غارسيا خير منقذ كلّما مر خط الهجوم بلحظات صعبة وحرجة، وما قدّمه اللاعب في كأس العالم للأندية يثبت ذلك.

وشارك غارسيا (21 عاما) أساسيا مع ريال مدريد في المباراتين الأولى والثانية بمونديال الأندية ضد الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي ضمن المجموعة الثامنة، ليعوّض غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي حرمه المرض من اللعب في البطولة حتى الآن.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن غونزالو حظي بعدد مشاركات في التشكيل الأساسي أكثر مما حصل عليه في عهد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وبدت مشاركة غونزالو في البداية حلا اضطراريا لحين عودة مبابي إلا أنها بدأت تتحول إلى خيار هجومي ثابت لدرجة أن الحديث داخل أروقة ريال مدريد عن التعاقد مع مهاجم صريح بدأ يتلاشى تدريجيا وفق الصحيفة.

ولم يتردد المدرب تشابي ألونسو في الدفع بغارسيا في المباراتين، وكافأ اللاعب مدربه بتسجيل أول هدف في عهد المدرب الجديد وذلك في مرمى الهلال السعودي خلال الجولة لأولى، لينال أيضا جائزة أفضل لاعب.

ÉL EMPEZÓ LA JUGADA EN SU CAMPO. ¡Y ÉL LA TERMINÓ! 🔥 Gonzalo, el canterano del Real Madrid que se propuso, con Xabi Alonso al mano, tirar abajo la puerta del primer equipo 💥@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/OFe1FpBGjK #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/5Mtyy56ckz — DAZN España (@DAZN_ES) June 18, 2025

ورغم أنه لم يسجّل ضد باتشوكا المكسيكي في المباراة الثانية التي شارك فيها لمدة 45 دقيقة فقط، فإنه ترك بصمة هجومية واضحة تؤكد أنه قادر على مساعدة ريال مدريد كلما اقتضت الحاجة.

وبات واضحا أن ألونسو لا يعتمد على الأسماء الكبيرة فقط بعكس سلفه أنشيلوتي، وهذا الأمر يخدم غونزالو كثيرا.

⚽️⚪️ Gonzalo, delantero canterano del Real Madrid, fue elegido el MVP en el empate 1-1 ante el Al Hilal en el #Mundial de Clubes. "Esta camiseta es todo para mí", expresó el delantero, autor de un gol. Jugó en lugar de Kylian Mbappé. pic.twitter.com/7gC55byQ7k — Javier Panzardo (@Javier_Panzardo) June 19, 2025

إعلان

ويبدو ألونسو مستعدا لمنح الفرصة لمن يثبت نفسه، وبفضل الأداء المميز لغونزالو هدأت الحاجة الملحة في النادي الملكي للتعاقد مع مهاجم جديد من طراز خوسيلو.

وحسب سبورت، فإن تألق غونزالو أوقف أي تحرك رسمي من الإدارة للتعاقد مع أسماء هجومية مثل الكرواتي أنتي بوديمير لاعب أوساسونا.

ويرغب غونزالو في البقاء مع ريال مدريد طالما منحه المدرب فرصا حقيقية للمشاركة، ومن المتوقع أن يبدأ اللاعب أساسيا في المباراة المقبلة للنادي الملكي ضد سالزبورغ النمساوي في ظل التوقعات باستمرار غياب مبابي عن "الميرنغي".

ويتصدر ريال مدريد ترتيب المجموعة الثامنة في مونديال الأندية برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن سالزبورغ قبل مواجهة الفريقين في الجولة الأخيرة والمقررة فجر الجمعة عند الساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

يُذكر أن غارسيا شارك للمرة الأولى مع ريال مدريد يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ضد لاس بالماس ضمن الجولة الـ14 من الدوري الإسباني لموسم 2023-2024.

ومنذ ذلك التاريخ ظهر غارسيا بقميص النادي الملكي في 8 مباريات سجل خلالها هدفين، وصنع لزملائه هدفين آخرين وفق بيانات موقع ترانسفير ماركت الشهير.