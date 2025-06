شاهد.. ميسي يتلقى الطلب الأغرب في مسيرته

شهدت نهاية مباراة إنتر ميامي الأميركي وبالميراس البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية، موقفا غريبا، كان بطله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي عاش لحظات غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم.

وتمكّن الأورغواياني غوستافو غوميز مدافع بالميراس من الحصول على قميص ميسي، لكن هذا لم يمنع زملاء الأول من الاقتراب من النجم الأرجنتيني لتحيته وطلب قميصه وفق ما ظهر في موقع فيديو منتشر عبر منصة "إكس".

EVERYONE WANTS A GREETING FROM THE GOAT!👋🏻🐐

After the match, several Palmeiras players approached Messi to shake his hand or ask for his jersey — but unfortunately, he didn’t have enough for everyone!😅🇦🇷#Messi #InterMiami #Palmeiras #FIFACWC #Soccer pic.twitter.com/MVHfJ0l2mv

— MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) June 24, 2025