شاهد.. ميسي يتلقى الطلب الأغرب في مسيرته

شهدت نهاية مباراة إنتر ميامي الأميركي وبالميراس البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية، موقفا غريبا، كان بطله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي عاش لحظات غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم.

وتمكّن الأورغواياني غوستافو غوميز مدافع بالميراس من الحصول على قميص ميسي، لكن هذا لم يمنع زملاء الأول من الاقتراب من النجم الأرجنتيني لتحيته وطلب قميصه وفق ما ظهر في موقع فيديو منتشر عبر منصة "إكس".

EVERYONE WANTS A GREETING FROM THE GOAT!👋🏻🐐 After the match, several Palmeiras players approached Messi to shake his hand or ask for his jersey — but unfortunately, he didn’t have enough for everyone!😅🇦🇷#Messi #InterMiami #Palmeiras #FIFACWC #Soccer pic.twitter.com/MVHfJ0l2mv — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) June 24, 2025

ورغم غضبه من تفريط فريقه في انتصار كان في متناول اليد بعد تقدّمه 2-0 ليفرض عليه التعادل 2-2 في الدقائق الأخيرة، إلا أن ميسي استجاب لطلباتهم بابتسامة ووعدهم بتلبيتها داخل غرف الملابس، وفق ما أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

تصرف غريب

لكن التصرّف الأكثر غرابة كان من لاعب الوسط ألان ماركيز لوريرو، الذي توجّه إلى ميسي وطلب منه حذاءه أو على الأقل توقيعه على الحذاء، كما ذكرت الصحيفة ذاتها.

اللافت أن ميسي وافق على ذلك بشرط أن يكون ذلك داخل غرف الملابس أيضا وليس على أرض ملعب "هارد لوك" الذي احتضن المباراة.

Palmeiras players asking for Messi's jersey after the game 📸 👕 pic.twitter.com/Z6GJCEBD1s — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) June 24, 2025

وأكدت الصحيفة، أن ألان لم يكن اللاعب الوحيد الذي فعل ذلك، بل كان معه زميل آخر من البدلاء حمل حذاءه وطلب من ميسي التوقيع عليه.

ورغم شعوره بالإحباط من نتيجة التعادل ودهشته من هذه الطلبات إلا أن ميسي "حقق أحلام جميع لاعبي بالميراس ولبّى رغبتهم" داخل غرف الملابس.

إعلان

وبسبب هذا التعادل فرّط إنتر ميامي في صدارة المجموعة الأولى لصالح بالميراس، الأمر الذي ورّط ميسي وفريقه في مواجهة صعبة للغاية في الدور المقبل.

ويصطدم إنتر ميامي -الذي يشارك في كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه- بفريق باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا في الدور ثمن النهائي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم الأحد المقبل عند الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على ملعب مرسيدس بنز.

وتُعد هذه المرة الأولى في مسيرة ميسي الاحترافية التي يواجه فيها فريقا سبق له اللعب له، حيث ارتدى "البرغوث" قميص بي إس جي موسمين 2021-2022 و2022-2023 قبل التوقيع لإنتر ميامي في صفقة انتقال حر.