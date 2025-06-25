شاهد رد فعل لامين جمال على استفزاز مشجع

تعرّض الشاب لامين جمال لاعب برشلونة لموقف محرج عندما التقى صدفة في أحد المطارات شابين فرنسيين قررا السخرية من الإسباني واستفزازه.

وظهر جمال في مقطع فيديو منتشر عبر منصة "إكس" قبيل مروره بنقطة التفتيش الأمني بالمطار، وعلى ما يبدو أنه رفض التقاط صورة تذكارية مع أحد الشابين، ما أدى إلى إشعال الموقف.

Lamine Yamal se serait embrouillé avec des personnes à l’aéroport, qui lui reprochaient de "faire la star". Ces derniers ont ensuite chanté "Dembélé Ballon d'Or" devant lui… 🫠 pic.twitter.com/ZEEGKZDl2g — Foot Mercato (@footmercato) June 24, 2025

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وسُمع أحد الشابين وهو يقول لجمال "تتصرف وكأنك نجم كبير"، في إشارة واضحة منه إلى اتهام اللاعب بالغرور.

ولم تقف الأمور عند هذا الحد، إذ بدأ الشابان الفرنسيان بالسخرية من جمال ورددا جملة "الكرة الذهبية لديمبلي"، في تلميح مباشر منهما إلى أحقية مواطنهما عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان بالفوز بالجائزة العالمية المرموقة.

جمال تعامل بهدوء مع الاستفزازات

وتعامل جمال مع الموقف بهدوء شديد حيث فضّل عدم الانجرار إلى هذه الاستفزازات والرد عليها، وهو ما ساعد في عدم تطّور الأمور إلى ما هو أبعد من ذلك.

يُذكر أن الثنائي جمال وديمبلي يتصدران الترشيحات للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن عام 2025.

وساهم جمال الموسم الماضي 2024-2025 في تتويج برشلونة بالثلاثية المحلية الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، كما سجّل 18 هدفا وقدّم 25 تمريرة حاسمة في 55 مباراة بجميع البطولات، قبل أن يخسر مع منتخب بلاده إسبانيا نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام البرتغال.

أما ديمبلي فلعب دورا بارزا في بسط فريقه سان جيرمان الهيمنة على الألقاب المحلية في فرنسا (الدوري والكأس والسوبر)، وأضاف لهما أيضا دوري أبطال أوروبا.

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وساهم ديمبلي في 48 هدفا (سجل 33 وصنع 15) في 49 مباراة بجميع البطولات، كما احتل مع منتخب فرنسا المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية.

ولم يشارك النجم الفرنسي حتى الآن مع فريقه سان جيرمان في منافسات كأس العالم للأندية، وغاب عن المباريات الثلاث بدور المجموعات بداعي الإصابة.