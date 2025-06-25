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الذكاء الاصطناعي يختار أفضل 10 نجوم في تاريخ الفنون القتالية

LAS VEGAS, NV - OCTOBER 03: UFC lightweight champion Khabib Nurmagomedov attends an open workout for UFC 229 at Park Theater at Park MGM on October 03, 2018 in Las Vegas, Nevada. Nurmagomedov will defend his title against Conor McGregor at UFC 229 on October 6 at T-Mobile Arena in Las Vegas. Ethan Miller/Getty Images/AFP (Photo by Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
حبيب نور محمدوف أحد أفضل النجوم في تاريخ الفنون القتالية (غيتي)
25/6/2025

غالبا ما يكون اختيار أعظم الرياضيين بالتاريخ في لعبة ما أمرا شاقا يحتاج إلى الكثير من المعايير، ورغم ذلك لا تخلو من الجدل والنقاش حول الأسماء المختارة.

واستعرض موقع "غيف مي سبورت" البريطاني قائمة تضم أعظم 10 من المقاتلين في الفنون المختلطة (MMA) تم اختيارهم بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي.

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ووضع الذكاء الاصطناعي عدة معايير لاختياراته من بينها عدد انتصارات كل مقاتل ومستواه الفني الفردي في القتال وتأثير كل منهم على الفترة الزمنية التي لعب فيها وأخيرا التأثير الإجمالي الذي تركه على هذه الرياضة.

وأشار الموقع البريطاني إلى أنه رغم ذلك لم تسلم الخيارات من الجدل خاصة حول ترتيب المقاتلين، وأحقية بعضهم في الذكر من الأساس بهذه القائمة.

وضمت القائمة 4 مقاتلين أميركيين و3 برازيليين من بينهم امرأة، وكذلك المقاتل الروسي الشهير حبيب نور محمدوف.

ووصف محمدوف الذي يحتل المركز الرابع بالقائمة، نظيره الأميركي جون جونز بأنه المقاتل الأفضل على الإطلاق في تاريخ اللعبة.

وتاليا أعظم 10 مقاتلين بالتاريخ في الفنون المختلطة وفق الذكاء الاصطناعي:

  1. الأميركي جون جونز: فاز في 28 نزالا وخسر واحدا بالإضافة إلى نزال وحيد بدون قرار.
  2. الكندي جورج سانت بيير: فاز في 26 نزالا وخسر اثنين.
  3. البرازيلي أندرسون سيلفا: فاز في 34 نزالا وخسر 11 بالإضافة إلى نزال وحيد بدون قرار.
  4. الروسي حبيب نور محمدوف: فاز في 29 نزالا ولم يخسر على الإطلاق.
  5. الأميركي ديميتريوس جونسون: فاز في 25 نزالا وتعادل في 4 وخسر واحدا.
  6. الأميركي دانييل كورمييه: فاز في 22 نزالا وخسر 3 بالإضافة إلى نزال وحيد بدون قرار.
  7. الأميركي ستيب ميوتيتش: فاز في 20 نزالا وخسر 5.
  8. البرازيلية أماندا نونيز: فازت في 23 نزالا وخسرت 5.
  9. البرازيلي خوسيه ألدو جونيور: فاز في 32 نزالا وخسر 10.
  10. الأيرلندي كونور ماكغريغور: فاز في 22 نزالا وخسر 6.
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المصدر: مواقع إلكترونية

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