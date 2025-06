الذكاء الاصطناعي يختار أفضل 10 نجوم في تاريخ الفنون القتالية

غالبا ما يكون اختيار أعظم الرياضيين بالتاريخ في لعبة ما أمرا شاقا يحتاج إلى الكثير من المعايير، ورغم ذلك لا تخلو من الجدل والنقاش حول الأسماء المختارة.

واستعرض موقع "غيف مي سبورت" البريطاني قائمة تضم أعظم 10 من المقاتلين في الفنون المختلطة (MMA) تم اختيارهم بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي.

ووضع الذكاء الاصطناعي عدة معايير لاختياراته من بينها عدد انتصارات كل مقاتل ومستواه الفني الفردي في القتال وتأثير كل منهم على الفترة الزمنية التي لعب فيها وأخيرا التأثير الإجمالي الذي تركه على هذه الرياضة.

وأشار الموقع البريطاني إلى أنه رغم ذلك لم تسلم الخيارات من الجدل خاصة حول ترتيب المقاتلين، وأحقية بعضهم في الذكر من الأساس بهذه القائمة.

وضمت القائمة 4 مقاتلين أميركيين و3 برازيليين من بينهم امرأة، وكذلك المقاتل الروسي الشهير حبيب نور محمدوف.

🚨Khabib Nurmagomedov to Jon Jones:

"Even we was not friends but you are the best who ever do it in UFC history and you inspire millions of people around the world you have nothing more to prove in this sport."

(via. @TeamKhabib)▫️ pic.twitter.com/xuN84qhtJt

— Home of Fight (@Home_of_Fight) June 23, 2025