مدرب الأهلي يبرر خروج الفريق من كأس العالم للأندية

رفض الإسباني خوسيه ريبيرو التفكير في الفرص الضائعة التي أضاعها فريقه الأهلي المصري في تعادله مع بورتو البرتغالي 4-4 على ملعب "ميتلايف" في نيويورك في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية بكرة القدم، معتبرا أنه "يجب أن نفوز" لدى تسجيل 4 أهداف.

وقال ريبيرو، الذي استلم تدريب الأهلي بعد فوز الفريق بلقب الدوري المحلي في أواخر مايو/أيار الماضي، خلال المؤتمر الصحافي الذي تلا التعادل مع بورتو والخروج من مونديال الأندية إثر تذيل ترتيب المجموعة الأولى "عندما نسجل 4 أهداف في مثل هذه المباراة يجب أن نفوز. الأصعب هو أن نسجل وفعلنا ذلك لأربع مرات اليوم ويجب ألا نفكر في الفرص الضائعة".

وتأهل بالميراس البرازيلي متصدرا المجموعة متفوقا على إنتر ميامي الأميركي الوصيف بعد تعادلهما 2-2.

وسجل الفلسطيني وسام أبو علي 3 أهداف لفريقه، وأضاف التونسي محمد علي بن رمضان هدفا رابعا، لكن الفريق أهدر مجموعة من الفرص، أخطرها من البديل المغربي أشرف بن شرقي في الدقائق الأخيرة.

وقال ريبيرو (49 عاما) تعليقا على الفارق بين أول مباراتين اللتين فشل فريقه في التسجيل فيهما، والثالثة المليئة بالأهداف "أعتقد أننا نتحدث عن مباريات مختلفة ونهج مختلف وفرص مختلفة للتسجيل. ما من رابط كبير بين كل مباراة وأخرى في دور المجموعات. صحيح أننا أهدرنا فرصا متعددة أمام إنتر ميامي ولكن لم نتمكن من التسجيل. أمام بالميراس المباراة كانت متكافئة. بعض التفاصيل الصغيرة أدت إلى نتائج سلبية".

وأضاف "واجهنا مجموعة متميزة وفريقا متوجا بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين. قدمنا أداء متميزا في الشوط الأول. بشكل عام نحن الأهلي ولن نصعد بنقطتين، والآن هو الأوان لتحليل الأداء. لم نحظ بوقت مطلوب للتحضير للمسابقة، ونركّز على المستقبل".

وتطرق ريبيرو إلى التجربة في مونديال الأندية قائلا "التجربة كانت رائعة بالنسبة للمدرب حتى يكون جزءا من مسابقة كهذه مع أفضل المدربين. هي فرصة لأستمر في التعلم. الحقيقة هو أن إيقاع المباراة يختلف (عن المسابقات المحلية)، كما يختلف أيضا خارج أرضية الملعب للتحضير للمباريات. كانت فرصة سانحة للتعرف على اللاعبين مقارنة بما كان عليه الوضع قبل 3 أسابيع".

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وتحدث أبو علي الفائز بجائزة أفضل لاعب في المباراة قائلا "كنت أفضّل أن نتأهل على أن أسجل هذه الأهداف الثلاثة. بعد سنوات سأشعر بالفخر لكن اليوم بذلنا الجهد لنعبر إلى الدور التالي وكنا قريبين. أنا فخور بفريقي وبالجميع".

وأردف "لدينا فريق جيد ومجموعة جيدة وفيها زخم جيد. الأمر يتطلب بعض الوقت للتأقلم، واليوم ظهر ذلك وأصبحنا ننسجم مع بعضنا. كنت أتوقع أن نتأهل لأن لدينا عددا من اللاعبين الجيدين وجمهورا كبيرا لكن ذلك لم يكن كافيا".