ميسي يحتفل بعيده 38 بقيادته إنتر ميامي إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية

احتفل الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، بعيد ميلاده الـ38، بعدما قاد فريقه للتأهل لدور الـ16 ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

وتأهل فريق إنتر ميامي إلى دور الـ16 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى بالبطولة المقامة حاليا في الولايات المتحدة بعدما حصد 5 نقاط بفارق الأهداف خلف بالميراس.

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واستهل إنتر ميامي مبارياته في البطولة بالتعادل السلبي مع الأهلي المصري ثم فاز على بورتو البرتغالي 2-1 ، واختتم مبارياته في دور المجموعات بالتعادل 2-2 مع بالميراس البرازيلي.

وسيكون أمام ميسي مباراة عاطفية في دور الـ16، حيث سيواجه فريقه السابق باريس سان جيرمان.

وولد ميسي يوم 24 يونيو/حزيران 1987 ، ويعتبر أحد أعظم اللاعبين في التاريخ، وقد حقق العديد من الأرقام القياسية في الجوائز الفردية التي فاز بها طوال مسيرته الكروية الاحترافية، حيث توج 8 مرات بجائزة الكرة الذهبية.

وانتقل ميسي إلى صفوف إنتر ميامي صيف 2023 في صفقة انتقال حر، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي الذي قضى بين جدرانه موسمين.

وصعد "ليو" إلى منصات التتويج مع ميامي مرتين بالفوز بكأس الدوريات في 2023 ودرع المشجعين في 2024، وقبلها حقق 3 ألقاب مع باريس سان جيرمان بفوزه بلقب الدوري مرتين، وكأس السوبر الفرنسي.

وكانت نجاحات النجم الأرجنتيني المخضرم الأكبر بقميص ناديه القديم برشلونة الإسباني الذي عاش بين جدرانه 20 عاما، تدرج خلالها بين صفوف ناشئي النادي ووصل إلى الفريق الأول ليحقق معه 34 لقبا محليا وقاريا وعالميا.

ووضع ميسي الفريق الكتالوني على القمة لسنوات طويلة، وبفضل الإنجازات التي حققها مع "البارسا" فاز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 7 مرات، آخرها في عام 2021 قبل أن يتربع على عرش الجائزة المرموقة للمرة الثامنة والأخيرة في .2022

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ومع المنتخبات الوطنية، فاز ميسي بكأس العالم للشباب تحت 20 عاما مع الأرجنتين في نسخة البطولة التي استضافتها هولندا عام 2005، كما فاز بذهبية دورة الألعاب الأولمبية في دورة سيدني 2008، وحقق حلمه الأكبر بالفوز بكأس العالم بالنسخة الأخيرة (قطر 2022).

كما توج قائد منتخب الأرجنتين أيضا بلقب كوبا أمريكا مرتين في 2021 و2023، وكأس فايناليسما في 2022 التي جمعت بين بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية، حيث فاز المنتخب الأرجنتيني على نظيره الإيطالي بثلاثية نظيغة على ملعب ويمبلي.

أول نادي أمريكي يتأهل لمرحلة خروج المغلوب في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية 🏆 تأثير هذا الرجل لا يُصدق! 😰🐐 pic.twitter.com/nrZSS55X99 — Messi World (@M10GOAT) June 24, 2025

واللافت أن ميسي لم يخرج من أي دور مجموعات في أي بطولة لعبها بمسيرته مع المنتخب والأندية وكان دائما يقود المنتخب والأندية إلى الأدوار الإقصائية.

ويحمل ليونيل ميسي فوق كاهله كل هذه الإنجازات، ويتطلع لإنجاز جديد يبدو شبه مستحيل، مع فريق إنتر ميامي، حيث يهدف لقيادته لأبعد دور ممكن في هذه البطولة.

ولتحقيق هذا الإنجاز، على ميسي و4 من لاعبي برشلونة السابقين لقاء مدربهم السابق لويس إنريكي عندما يواجه إنتر ميامي سان جيرمان بطل أوروبا الأحد المقبل.

ولعب ميسي وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس ولويس سواريز تحت قيادة لويس إنريكي في إسبانيا، وكانوا ضمن الفريق الذي أخرج سان جيرمان من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2016-2017.

أهمية المباراة

وتجاوز سان جيرمان بالتأكيد خروجه المؤلم من دوري أبطال أوروبا عام 2017، عندما فاز في مباراة الذهاب في باريس 4-صفر لكنه تعرض لهزيمة ثقيلة 6-1 في مباراة الإياب في برشلونة.

وحصد الفريق الفرنسي لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في مسيرة قادها لويس إنريكي، لكن ميسي ورفاقه سيحرصون على تحقيق مفاجأة أخرى.

الملك بعد نهاية اللقاء pic.twitter.com/zLiR4BMfHI — Messi World (@M10GOAT) June 24, 2025

وأظهر سواريز وعمره 38 عاما أنه لا يزال لديه القدرة على التسجيل في البطولات الكبرى عندما أحرز الهدف الثاني لميامي في تعادله مع بالميراس 2-2.

أبرز التصريحات

وقال خافيير ماسكيرانو مدرب إنتر ميامي إنه "ربما هم (باريس سان جيرمان) أفضل منا لكن في كرة القدم لا أحد يعلم. ربما يصبح يوم الأحد يومنا".

أما سواريز مهاجم ميامي والحائز على جائزة أفضل لاعب في مباراة إنتر ميامي وبالميراس، فأكد أنه "إذا ارتكبنا هذه الأخطاء ضد باريس سان جيرمان، فسندفع ثمنا باهظا. من البديهي أنه في هذه النوعية من البطولات، يكون هناك دائما مرشح للفوز، هذه حقيقة. سنواجه أبطال أوروبا ويتعين علينا محاولة استغلال فرصنا. يعرف لويس إنريكي العديد من اللاعبين، وقد أثر فيّ كثيرا. كنت

أملك بالفعل جينا تنافسيا بداخلي لكنه جعلني أكثر تنافسية".