الأخوان بيلينغهام يصنعان التاريخ في كأس العالم للأندية

في لحظة خالدة في تاريخ كرة القدم، دخل الشقيقان جود وجوب بيلينغهام صفحات المجد كأول أخوين يسجلان في نفس النسخة من كأس العالم للأندية، ليؤكد هذا الثنائي الإنجليزي الشاب أن كرة القدم تجري في عروق عائلة لا تعرف حدودا للطموح.

جود، نجم ريال مدريد، وجوب، لاعب بوروسيا دورتموند، ساهما في تحقيق انتصارين مهمين لفريقيهما في دور المجموعات من البطولة، ليحملا اسم "بيلينغهام" إلى العالمية، ويثبتا أن التألق لا يقتصر على لاعب واحد في العائلة.

ما يجعل هذا الإنجاز أكثر إثارة أن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها الشقيقان في نفس البطولة، ويسجلان فيها بفارق يوم واحد فقط، ليصنعا سابقة لم تسجل من قبل في تاريخ المسابقة التي انطلقت قبل 25 عاما.

ولم يتوقف الإنجاز عند ذلك، فقد أصبح جوب بيلينغهام أصغر لاعب إنجليزي يسجل في تاريخ كأس العالم للأندية، بعمر 19 عاما و271 يوما، محطما رقم شقيقه الأكبر جود، الذي سجل في البطولة ذاتها بعمر 21 عاما و358 يوما.

ويُقدَّر إجمالي القيمة السوقية للشقيقين بـ164 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم يعكس مدى تأثيرهما في عالم كرة القدم رغم صغر سنهما، ويضعهما على رأس قائمة الإخوة الأغلى في اللعبة عالميا.

Every angle. Every touch. 🎯🔥

Jude Bellingham’s finish, exactly how it deserves to be seen. ⚽👑

Watch the @fifacwc | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUu4lJ | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #RMAPAC pic.twitter.com/sy2oRQ8gz1

— DAZN Football (@DAZNFootball) June 22, 2025