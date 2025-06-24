رياضة|كأس العالم للأندية|المملكة المتحدة

الأخوان بيلينغهام يصنعان التاريخ في كأس العالم للأندية

جود وجوب بيلينغهام - Madrid على x
جود بيلينغهام نجم ريال مدريد (يمين) وشقيقه جوب المنتقل حديثا إلى بوروسيا دورتموند (وكالات)
24/6/2025

في لحظة خالدة في تاريخ كرة القدم، دخل الشقيقان جود وجوب بيلينغهام صفحات المجد كأول أخوين يسجلان في نفس النسخة من كأس العالم للأندية، ليؤكد هذا الثنائي الإنجليزي الشاب أن كرة القدم تجري في عروق عائلة لا تعرف حدودا للطموح.

جود، نجم ريال مدريد، وجوب، لاعب بوروسيا دورتموند، ساهما في تحقيق انتصارين مهمين لفريقيهما في دور المجموعات من البطولة، ليحملا اسم "بيلينغهام" إلى العالمية، ويثبتا أن التألق لا يقتصر على لاعب واحد في العائلة.

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ما يجعل هذا الإنجاز أكثر إثارة أن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها الشقيقان في نفس البطولة، ويسجلان فيها بفارق يوم واحد فقط، ليصنعا سابقة لم تسجل من قبل في تاريخ المسابقة التي انطلقت قبل 25 عاما.

جود بيلينغهام ساهم في فوز ريال مدريد على باتشوكا في الجولة الثانية لكأس العالم للأندية (رويترز)

ولم يتوقف الإنجاز عند ذلك، فقد أصبح جوب بيلينغهام أصغر لاعب إنجليزي يسجل في تاريخ كأس العالم للأندية، بعمر 19 عاما و271 يوما، محطما رقم شقيقه الأكبر جود، الذي سجل في البطولة ذاتها بعمر 21 عاما و358 يوما.

ويُقدَّر إجمالي القيمة السوقية للشقيقين بـ164 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم يعكس مدى تأثيرهما في عالم كرة القدم رغم صغر سنهما، ويضعهما على رأس قائمة الإخوة الأغلى في اللعبة عالميا.

من جانبه، أعرب جود عن فخره بتألق شقيقه، مؤكدا بابتسامة مازحة أنه كان عليه الرد على من قالوا إن جوب "أفضل منه"، وهو ما يبرز روح التنافس الإيجابي بينهما ويعكس بيئة عائلية ملهمة.

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ومع تصدر ريال مدريد لمجموعته واقتراب دورتموند من التأهل، تبدو الفرصة مهيأة لمواجهة "أخوية" محتملة في الأدوار الإقصائية، قد تضيف فصلا جديدا من الإثارة إلى قصة بدأت ببساطة على شاشات التلفاز وانتهت بكتابة التاريخ في ملاعب العالم.

المصدر: الجزيرة

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