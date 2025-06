وسام أبو علي هداف الأهلي المصري يعادل إنجاز بيليه بعد 63 عاما

حقق الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي المصري إنجازا شخصيا تاريخيا في كأس العالم للأندية 2025 بعد تألقه اللافت ضد بورتو البرتغالي.

وسجل أبو علي فجر اليوم 3 أهداف (هاتريك) في مرمى بورتو بالمباراة التي جرت على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الأميركية لحساب مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لمونديال الأندية.

وأصبح أبو علي ثاني لاعب في تاريخ المباريات الدولية للأندية يسجل 3 أهداف في مرمى فريق أوروبي بعد أسطورة كرة القدم البرازيلية الراحل بيليه، وفق ما ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وكان بيليه نجم سانتوس البرازيلي قد هز شباك بنفيكا 3 مرات خلال مباراة الإياب لكأس القارات للأندية "الإنتركونتيننتال" التي جمعت الفريقين على ملعب النور (دا لوز)، وذلك يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول 1962، وفاز بها الأول بنتيجة 5-2.

وفي الوقت نفسه، يعد أبو علي أول لاعب في تاريخ الأهلي يسجل 3 أهداف في مباراة واحدة بكأس العالم للأندية.

وعلّقت الصحيفة على ثلاثية أبو علي بالقول "قبل مغادرة الأهلي البطولة ترك المهاجم الفلسطيني بصمته في ملعب ميتلايف بتسجيله هاتريك سيظل خالدا في ذاكرة بلاده".

وبحسب "سبورت" أيضا، فإن أبو علي هو صاحب أول "هاتريك مثالي" في تاريخ البطولات القارية على مستوى الأندية بتسجيله أهدافا بقدمه اليسرى، واليمنى (من ركلة جزاء) وبالرأس.

وحصل أبو علي على جائزة رجل المباراة، ليكون رابع لاعب عربي يظفر بالجائزة خلال النسخة الجديدة من مونديال الأندية بعد الجزائري يوسف بلايلي لاعب الترجي التونسي والمغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي والمغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

