وسام أبو علي هداف الأهلي المصري يعادل إنجاز بيليه بعد 63 عاما

حقق الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الأهلي المصري إنجازا شخصيا تاريخيا في كأس العالم للأندية 2025 بعد تألقه اللافت ضد بورتو البرتغالي.

وسجل أبو علي فجر اليوم ثلاثة أهداف (هاتريك) في مرمى بورتو بالمباراة التي جرت على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الأميركية، لحساب مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لمونديال الأندية.

وأصبح أبو علي ثاني لاعب في تاريخ المباريات الدولية للأندية يسجل 3 أهداف في مرمى فريق أوروبي بعد أسطورة كرة القدم البرازيلية الراحل بيليه وفق ما ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وكان بيليه نجم سانتوس البرازيلي قد هزّ شباك بنفيكا 3 مرات خلال مباراة الإياب لكأس القارات للأندية "الإنتركونتننال"، التي جمعت الفريقين على ملعب النور (دا لوز) وذلك يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول 1962 وفاز بها الأول بنتيجة 5-2.

وفي الوقت نفسه يُعتبر أبو علي أول لاعب في تاريخ الأهلي يسجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة بكأس العالم للأندية.

صارت ثلاثة! وسام أبو علي يصبح أول لاعب في التاريخ يسجل هاتريك للأهلي في كأس العالم للأندية! 🔥🦅 تابع@fifaworldcup_ar| يونيو 14 – يوليو 13 | كل المباريات | مجانًا https://t.co/twXn7KmpIG I #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/7LHVOUX2EK — DAZN Arabia (@DAZN_Arabia) June 24, 2025

وعلّقت الصحيفة على ثلاثية أبو علي بالقول "قبل مغادرة الأهلي للبطولة ترك المهاجم الفلسطيني بصمته بملعب ميتلايف بتسجيله هاتريك سيظل خالدا في ذاكرة بلاده".

وبحسب "سبورت" أيضا فإن أبو علي هو صاحب أول "هاتريك مثالي" في تاريخ البطولات القارية على مستوى الأندية بتسجيله أهدافا بقدمه اليسرى، واليمنى (من ركلة جزاء) وبالرأس.

وحصل أبو علي على جائزة رجل المباراة، ليكون رابع لاعب عربي يظفر بالجائزة خلال النسخة الجديدة من مونديال الأندية بعد الجزائري يوسف بلايلي لاعب الترجي التونسي والمغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي والمغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

Wessam Abou Ali scored a perfect hat-trick for Egyptian side Al Ahly vs. Porto at the Club World Cup and even won Player of the Match. It still wasn’t enough as Al Ahly crash out of the competition 💔 pic.twitter.com/BFNnEetk8t — ESPN Africa (@ESPNAfrica) June 24, 2025

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ورغم ثلاثية المهاجم الفلسطيني إلا أن الأهلي المصري فشل في الحفاظ على تقدّمه 4 مرات خلال المباراة المثيرة التي انتهت بالتعادل 4-4.

وأعرب أبو علي عن حزنه الشديد لتفريط فريقه في انتصار كان بالمتناول خاصة وأن الأهلي أضاع الكثير من الفرص السانحة للتسجيل.

وقال أبو علي في تصريحات تلفزيونية "أشعر بالحزن. كان بوسعنا تسجيل 5 أو 6 أهداف إضافية وتحقيق الفوز. أتيحت لنا الفرصة لكن لم نكن موفقين أمام المرمى كما لم ندافع بالشكل المناسب".

Wessam Abou Ali reacts after that wild 4-4 draw against Porto 🥺 Catch the @fifaclubworldcup | June 14 – July 13 | Every game. Free. | https://t.co/i0K4eUtwwb | #fifacwc #takeittotheworld #FCPAHL pic.twitter.com/MsGRcuRRsb — DAZN Football (@DAZNFootball) June 24, 2025

وأضاف "على المستوى الشخصي أنا سعيد بالأهداف التي سجلتها كما قدّمت أداء جيدا".

وتابع "أظهرنا أمام بورتو ما نحن قادرون على تقديمه، لعبنا كرة سريعة وممتعة بوجود لاعبين شباب متعطشين للنجاح. للأسف لم نحقق الفوز لكنني سعيد لأننا على الأقل أسعدنا جماهيرنا التي تساندنا في كل مكان".

يُذكر أن وسام أبو علي غادر الملعب في الدقيقة 58 بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية تاركا مكانه لزميله السلوفيني نيتس غراديشار.

وودّع الأهلي مونديال الأندية بعد حلوله في المركز الأخير بالمجموعة الأولي برصيد نقطتين فقط جمعها من تعادلين أمام بورتو وإنتر ميامي الأميركي وخسارة من بالميراس البرازيلي.