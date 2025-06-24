تركي آل الشيخ: نزال كانيلو ضد كروفورد الأكبر والأغلى في تاريخ الملاكمة

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، إقامة نزال القرن بين الملاكمين العالميين كانيلو ألفاريز وتيرينس كروفورد، وذلك يوم 13 سبتمبر/أيلول 2025 في مدينة لاس فيغاس الأميركية، ضمن فعاليات موسم الرياض، في خطوة تُعد الأضخم في تاريخ رياضة الملاكمة من حيث التنظيم والقيمة المالية.

الحدث الأبرز في تاريخ الملاكمة الحديثة

وأكد آل الشيخ، خلال مؤتمر صحفي أقيم في الرياض، أن النزال يمثل لحظة تاريخية لعشّاق الملاكمة حول العالم، قائلاً: "في 13 سبتمبر، سيتواجه أسطورتان في نزال طال انتظاره… سنقدّم للعالم شيئًا غير مسبوق".

وأضاف أن الحدث سيُبث عبر منصة نتفليكس لأكثر من 300 مليون مشترك عالميًّا، مجانًا، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ الرياضات القتالية، وبشراكة مع كل من دانا وايت رئيس UFC، وشركتي صلة وسيلا للتنظيم والترويج.

نزال المليارات بين كانيلو وكروفورد

بحسب ما أُعلن، فإن النزال يُصنّف كأغلى نزال في تاريخ الملاكمة، من حيث القيم المالية المضمونة التي يحصل عليها طرفا المواجهة:

يحصل ألفاريز على ضمان مالي يتراوح بين 150 إلى 200 مليون دولار أميركي.

يحصل كروفورد على مبلغ أولي يصل إلى 10 ملايين دولار، مع حوافز إضافية قد ترفع المبلغ إلى 50 مليون دولار، وفقًا لمصادر قريبة من الحدث.

كما ستُمنح مكافأة خاصة في حال الفوز بالضربة القاضية، إلى جانب حزام ذهبي فاخر من مجلة "ذا رينغ" (Ring Magazine) تبلغ قيمته 188 ألف دولار.

وتفوق هذه الأرقام ما حصل عليه أساطير الملاكمة سابقًا مثل فلويد مايويذر وماني باكياو، ما يجعل النزال المرتقب حدثًا فريدًا من حيث العائدات والنفقات.

جولة ترويجية عالمية

أعلن آل الشيخ عن انطلاق جولة ترويجية عالمية للنزال تبدأ من الرياض في 20 يونيو/حزيران الجاري، ثم نيويورك في 22 يونيو/حزيران، وتُختتم في لاس فيغاس في 27 يونيو/حزيران، وسط تغطية إعلامية دولية.