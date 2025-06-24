برشلونة أكثر الفرق نموا في العالم ولامين جمال يتفوق على مبابي

تصدر فريق برشلونة حامل لقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، قائمة الأندية الأكثر نموا من حيث القيمة السوقية في العالم، ضمن 4 أندية زادت قيمتها بأكثر من 100 مليون يورو، خلال موسم 2024-2025.

وحسب موقع (ترانسفير ماركت) الألماني المتخصص في اقتصاد كرة القدم، زادت قيمة (البلوغرانا) السوقية بمقدار 190 مليون يورو (221 مليون دولار)، منذ سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك بفضل فوزه بالثلاثية المحلية (الدوري وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر)، والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

هذه الزيادة التاريخية سمحت لبرشلونة بتجاوز حاجز المليار يورو من حيث القيمة الإجمالية، حيث وصلت إلى مليار و70 مليون يورو، حتى أنها تجاوزت القيمة السوقية لفريق باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا، البالغة مليارًا و60 مليون يورو.

وأصبح سان جيرمان ثاني أعلى فريق زيادة في نمو قيمته السوقية، بعدما ارتفعت قيمته بمقدار 176 مليون يورو، ثم سبورتنغ لشبونة البرتغالي في المركز الثالث، حيث ارتفعت قيمته الإجمالية بمقدار 118 مليون يورو، لتصل إلى 511 مليون يورو.

أما آينتراخت فرانكفورت الألماني، فهو رابع وآخر فريق تزيد قيمته على 100 مليون يورو، وتحديدا بمقدار 107 ملايين يورو، لتصل قيمته الإجمالية إلى 355 مليون يورو.

وبفضل هذا النمو، أصبح برشلونة الآن رابع أغلى فريق في العالم، ولا يتفوق عليه سوى ريال مدريد بقيمة إجمالية بلغت 1.33 مليار يورو ومانشستر سيتي (1.32) وأرسنال (1.09).

لامين جمال الأغلى

ويتصدر لامين جمال قائمة اللاعبين الأكثر قيمة في العالم بإجمالي 200 مليون يورو، بعد تألقه مع برشلونة هذا الموسم وتسجيله 18 هدفا، وصناعة 25 هدفًا أخرى في 55 مباراة بجميع المسابقات.

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ويتقاسم الإنجليزي جود بيلينغهام والنرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي المركز الثاني خلف جمال، بقيمة 180 مليون يورو لكل منهما.

ويحتل البرازيلي فينيسيوس جونيور المركز الخامس برصيد 170 مليون يورو، وخلفه الإنجليزي بوكايو ساكا (150)، والإسباني بيدري (140).