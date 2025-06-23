أغلى 20 حارس مرمى في العالم.. بينهم غارسيا حارس برشلونة الجديد

بات خوان غارسيا حارس مرمى برشلونة الجديد واحدا من أغلى الحراس في التاريخ بعد انتقاله إلى العملاق الكتالوني قادما من الجار اللدود إسبانيول.

وأتم برشلونة يوم الأربعاء الماضي صفقة ضم غارسيا (24 عاما) إلى صفوفه مقابل 25 مليون يورو، في عقد يمتد لـ6 مواسم مقبلة.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن المبلغ المدفوع في الصفقة جعل من غارسيا، ثالث أغلى حارس مرمى إسباني في التاريخ بعد مواطنيه كيبا أريزابالاغا وديفيد رايا.

وفي الوقت نفسه يحتل غارسيا مركزا متأخرا في قائمة انتقالات حراس المرمى بالتاريخ، إذ يوجَد في المركز الـ16، وفق الصحيفة.

وما زال أريزابالاغا (30 عاما) -الذي لعب الموسم الماضي لفريق بورنموث على سبيل الإعارة من تشلسي- يحتفظ بلقبه كأغلى صفقة انتقال لحارس مرمى في التاريخ منذ صيف 2018 بعد توقيعه "للبلوز" قادما من أتلتيك بلباو مقابل 80 مليون يورو.

وهذه قائمة أغلى 20 صفقة انتقال لحراس المرمى في تاريخ كرة القدم:

الإسباني كيبا أريزابالاغا: انتقل عام 2018 من أتلتيك بلباو إلى تشلسي مقابل 80 مليون يورو. البرازيلي أليسون بيكر: انتقل عام 2018 من روما إلى ليفربول مقابل 62.5 مليون يورو. الإيطالي جيانلويجي بوفون: انتقل عام 2001 من بارما إلى يوفنتوس مقابل 52.8 مليون يورو. الكاميروني أندريه أونانا: انتقل عام 2023 من إنتر ميلان إلى مانشستر يونايتد مقابل 52.5 مليون يورو. البرازيلي إيدرسون: انتقل عام 2017 من بنفيكا إلى مانشستر سيتي مقابل 40 مليون يورو. الهولندي غاسبر سيليسن: انتقل عام 2019 من برشلونة إلى فالنسيا مقابل 35 مليون يورو. البلجيكي تيبو كورتوا: انتقل عام 2018 من تشلسي إلى ريال مدريد مقابل 35 مليون يورو. الإسباني ديفيد رايا: انتقل عام 2024 من برينتفورد إلى أرسنال مقابل 31.9 مليون يورو. الألماني مانويل نوير: انتقل عام 2011 من شالكه إلى بايرن ميونخ مقابل 30 مليون يورو. الجورجي جيورجي مامارداشفيلي: وقّع عام 2024 عقد انتقاله من فالنسيا إلى ليفربول مقابل 30 مليون يورو، وسيتم تفعيله الصيف الحالي. الإنجليزي جوردان بيكفورد: انتقل عام 2017 من سندرلاند إلى إيفرتون مقابل 28.5 مليون يورو. الإنجليزي آرون رامسديل: انتقل عام 2021 من شيفيلد إلى أرسنال مقابل 28 مليون يورو. الإيطالي فرانسيسكو تولدو: انتقل عام 2001 من فيورنتينا إلى إنتر ميلان مقابل 26.5 مليون يورو. البرازيلي نيتو: انتقل عام 2019 من فالنسيا إلى برشلونة مقابل 26 مليون يورو. الإيطالي ألكيس ميريت: انتقل عام 2019 من أودينيزي إلى نابولي مقابل 26 مليون يورو. الإسباني خوان غارسيا: انتقل عام 2025 من إسبانيول إلى برشلونة مقابل 25 مليون يورو. الإسباني ديفيد دي خيا: انتقل عام 2011 من أتلتيكو مدريد إلى مانشستر يونايتد مقابل 25 مليون يورو. الألماني بيرند لينو: انتقل عام 2018 من باير ليفركوزن إلى أرسنال مقابل 25 مليون يورو. السويدي فيليب يورغنسن: انتقل عام 2024 من فياريال إلى تشلسي مقابل 24.5 مليون يورو. السنغالي إدوارد ميندي: انتقل عام 2020 من ملعب رين إلى تشلسي مقابل 24 مليون يورو.