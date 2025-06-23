الأندية المغادرة والمتأهلة لثمن نهائي كأس العالم للأندية

فريقان عربيان من أصل 4 غادرت كأس العالم للأندية بكرة القدم بعد انتهاء الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بالبطولة الدولية الموسعة المقامة في الولايات المتحدة.

وفي المجموعة السابعة، تلقى الوداد خسارتين الأولى أمام مانشستر سيتي 2-0 والأخرى ضد يوفنتوس 4-1، أما العين الإماراتي فقد كانت نتائجه أسوأ إذ خسر أمام يوفنتوس بخماسية نظيفة وضد مانشستر سيتي بسداسية.

ويبقى الهلال الأقرب للتأهل إلى ثمن نهائي بعد أن حصد نقطتين في مباراتيه بالمجموعة الثامنة، الأولى من ريال مدريد 1-1 والأخرى من سالزبورغ 0-0، أما الأهلي فيملك نقطة واحدة بعد تعادله مع إنتر ميامي 1-1، وخسارته ضد بالميراس بهدفين دون رد.

الفرق المغادرة لكأس العالم للأندية:

الوداد المغربي (المجموعة السابعة).

العين الإماراتي (المجموعة السابعة).

سياتل ساوندرز الأميركي (المجموعة الثانية).

أوكلاند سيتي النيوزيلندي (المجموعة الثالثة).

لوس أنجلوس الأميركي (المجموعة الرابعة).

أوراوا ريد دايموندز الياباني (المجموعة الخامسة).

أولسان هيونداي الكوري (المجموعة السادسة).

باتشوكا المكسيكي (المجموعة الثامنة).

الفرق التي ضمنت تأهلها لثمن نهائي كأس العالم للأندية: