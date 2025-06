17 لاعبا مهددون بالرحيل عن مانشستر سيتي بأمر من غوارديولا

حذّر الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي من أنه سيضطر إلى اتخاذ قرارات حاسمة من أجل تقليص قائمة الفريق للموسم المقبل 2025-2026.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن هذه الخطوة تأتي في وقت تحيط به الشكوك حول مستقبل 17 لاعبا في الفريق السماوي، فيما يبدو أن غوارديولا يفضّل العمل مع مجموعة أصغر من اللاعبين.

وكان غوارديولا قد قرر استبعاد الثلاثي الإنجليزي جاك غريليش، وكايل ووكر وكالفن فيليبس من قائمة الفريق المشارك في منافسات كأس العالم للأندية المكونة من 27 لاعبا.

وقال غوارديولا في تصريحات أبرزتها الصحيفة ذاتها "لدينا الآن قائمة طويلة جدا وعدد كبير من اللاعبين، لا يمكننا الاستمرار بـ26 أو 27 لاعبا في الموسم القادم خاصة وأن العديد منهم لن يشاركوا".

وأضاف "قد ينتقل بعض اللاعبين تدريجيا خلال الفترة المقبلة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القائمة الحالية تضم أكثر من 30 لاعبا دون حرّاس المرمى.

وأشارت "ذا صن" إلى أن مانشستر سيتي تعاقد مع 7 لاعبين جدد هذا العام، ما يعني أن النادي سيضطر إلى إعارة أو بيع عدد آخر قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الحالية نهاية أغسطس/آب القادم.

واعترف غوارديولا أن "رحيل بعض اللاعبين سيكون مؤلما بالنسبة له خاصة أولئك الذين يرغب في بقائهم"، لكنه وفي الوقت ذاته يعتبر ذلك ضرورة ملحّة من أجل عدالة المشاركة.

وتابع "بالنسبة لي أتمنى الاحتفاظ بجميع اللاعبين الحاليين طوال الموسم. لا توجد لدي أي شكاوى بشأن سلوكهم لكن المشكلة أنهم سيكونون غير سعداء لعدم اللعب".

