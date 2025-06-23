17 لاعبا مهددون بالرحيل عن مانشستر سيتي بأمر من غوارديولا

حذّر الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي من أنه سيضطر إلى اتخاذ قرارات حاسمة من أجل تقليص قائمة الفريق للموسم المقبل 2025-2026.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن هذه الخطوة تأتي في وقت تحيط به الشكوك حول مستقبل 17 لاعبا في الفريق السماوي، فيما يبدو أن غوارديولا يفضّل العمل مع مجموعة أصغر من اللاعبين.

وكان غوارديولا قد قرر استبعاد الثلاثي الإنجليزي جاك غريليش، وكايل ووكر وكالفن فيليبس من قائمة الفريق المشارك في منافسات كأس العالم للأندية المكونة من 27 لاعبا.

The Premier League side brought in several players ahead of the Club World Cup, leaving Guardiola with a large squad, which he says will have to be trimmed for the sake of easier squad management.https://t.co/FzMz5mWYLu#HomeOfHardTruths pic.twitter.com/TSAigkU99B — Radio Generation (@RadioGenKe) June 22, 2025

وقال غوارديولا في تصريحات أبرزتها الصحيفة ذاتها "لدينا الآن قائمة طويلة جدا وعدد كبير من اللاعبين، لا يمكننا الاستمرار بـ26 أو 27 لاعبا في الموسم القادم خاصة وأن العديد منهم لن يشاركوا".

وأضاف "قد ينتقل بعض اللاعبين تدريجيا خلال الفترة المقبلة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القائمة الحالية تضم أكثر من 30 لاعبا دون حرّاس المرمى.

وأشارت "ذا صن" إلى أن مانشستر سيتي تعاقد مع 7 لاعبين جدد هذا العام، ما يعني أن النادي سيضطر إلى إعارة أو بيع عدد آخر قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الحالية نهاية أغسطس/آب القادم.

واعترف غوارديولا أن "رحيل بعض اللاعبين سيكون مؤلما بالنسبة له خاصة أولئك الذين يرغب في بقائهم"، لكنه وفي الوقت ذاته يعتبر ذلك ضرورة ملحّة من أجل عدالة المشاركة.

وتابع "بالنسبة لي أتمنى الاحتفاظ بجميع اللاعبين الحاليين طوال الموسم. لا توجد لدي أي شكاوى بشأن سلوكهم لكن المشكلة أنهم سيكونون غير سعداء لعدم اللعب".

"They will be unhappy, they will be sad." Pep Guardiola says Man City will likely sell some of their players 🗣 pic.twitter.com/qXYQJe28me — BBC Sport (@BBCSport) June 22, 2025

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وزاد المدرب البالغ من العمر 54 عاما "لا أريد ذلك. ليس لدي مشكلة من ناحيتي، لكن لا أحب أن يبقى 6 أو 7 لاعبين دون مشاركة في حال لم تقع إصابات".

وتاليا قائمة اللاعبين المتوقع مغادرتهم مانشستر سيتي خلال الفترة الحالية وفق "ذا صن" سواء بيعا أو إعارة:

كايل ووكر – جاك غيريليش – كالفين فيليبس – جيمس ماكاتي – ماكسييمو بيروني – إيدرسون – جون ستونز – ريكو لويس – فيتور رايس – عبد القادر خوسانوف – نيكو أورايلي – ماتيو كوفاسيتش – إلكاي غوندوغان – نيكو غونزاليس – ماثيوس نونيس – كلوديو إيتشيفيري – أوسكار بوب.

تهديد بالرحيل

وطالب غوارديولا إدارة مانشستر سيتي في مايو/أيار الماضي بالعمل على تقليص عدد اللاعبين في قائمة الموسم القادم، مهددا بالرحيل إن لم يتم تنفيذ هذا الطلب.

وقال غوارديولا حينها في مؤتمر صحفي "أبلغت إدارة النادي أنني لا أريد قائمة أكبر من الحالية، لا أريد أن أجد نفسي مضطرا إلى ترك خمسة أو ستة لاعبين في المدرجات، لا أريد ذلك".

وأتمّ "سأرحل إن لم يحدث ذلك، أما إذا حافظنا على قائمة صغيرة فسأبقى، من المستحيل أن أُقدّم كل ما لدي للاعبين يعلمون تماما أنهم لن يشاركوا معنا في المباريات".

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة نظيره يوفنتوس الإيطالي يوم الخميس المقبل، في مباراة حاسمة على صدارة المجموعة السابعة في مونديال الأندية إذ يتصدر الأخير الترتيب بفارق الأهداف، علما بأن الفريقين ضمنا تأهلهما رسميا إلى ثمن النهائي.