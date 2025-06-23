وفاة العضو رقم 1 في نادي ريال مدريد لمدة 93 عاما

أعلن ريال مدريد وفاة سيرخيو نييتو دياز ألبو، وهو العضو رقم 1 لأكثر من 9 عقود من تاريخ النادي الملكي.

ونشر النادي الأبيض بيانا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أعرب فيه عن حزنه الشديد لوفاة نييتو، مقدما تعازيه لعائلته والمقربين منه.

وجاء في البيان "يعرب نادي ريال مدريد ورئيسه (فلورنتينو بيريز) ومجلس إدارته عن بالغ حزنهم لوفاة سيرخيو نييتو دياز ألبو العضو رقم 1 في النادي".

Comunicado Oficial: fallecimiento de Sergio Nieto, socio número 1 del Real Madrid. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 22, 2025

وأضاف "يتقدم ريال مدريد بعميق التعازي لعائلته والمقربين منه وجميع المدريديستا".

واختتم البيان "توفي سيرخيو نييتو دياز ألبو، العضو رقم 1 في ريال مدريد لمدة 93 عاما، منذ 1 ديسمبر 1932، عن عمر ناهز 100 عام. نَم في سلام".

في هذه الأثناء أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن ألبو ارتبط بريال مدريد 93 عاما من أصل 100 عاشها، حيث أصبح عضوا في النادي في سن مبكرة، وبالتحديد وهو في عمر السابعة.

ووضع لاعبو ريال مدريد شارة سوداء على أذرعهم أثناء مباراة الفريق ضد باتشوكا المكسيكي في الجولة الثانية من لقاءات المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية، حدادا على رحيل سيرخيو نييتو.

⚫ شارة سوداء حدادا على رحيل سيرخيو نييتو. pic.twitter.com/ieyKjjAP3k — ريال مدريد (@realmadridarab) June 22, 2025

وقالت شبكة "ديفينسا سنترال" الإسبانية المقرّبة من ريال مدريد "إن هذا الخبر هو الأشد حزنا في تاريخ مؤسسة عريقة تمتد إلى أكثر من 120 عاما".

وتابعت "رحل عن عالمنا سيرجيو نييتو العضو الأول في النادي، الذي لا يُعد ركزا للولاء المطلق للقميص الأبيض فقط، بل أيضا الرابطة العاطفية العميقة بين النادي وجماهيره".

وختمت "كانت بطاقته رقم 1 رمزا لحياة قضاها في خدمة النادي، حيث رافق سنتياغو برنابيو منذ بداياته وشهد عصوره الذهبية، من دي ستيفانو إلى عصر النجوم الغالاكتيكوس، والنجاحات الأخيرة بقيادة كارلو أنشيلوتي".