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بعد خروج الوداد والعين.. هذه فرص الأهلي والهلال والترجي لبلوغ ثمن نهائي كأس العالم للأندية

Esperance de Tunis' Youcef Belaïli celebrates after scoring with fans during the Club World Cup Group D soccer match between Los Angeles FC and ES Tunisie in Nashville, Tenn., Friday, June 20, 2025. (AP Photo/Johnnie Izquierdo)
يوسف بلايلي نجم الترجي يحتفل بالهدف العربي الوحيد في كأس العالم للأندية (أسوشيتد برس)
مجدي السعيدي
23/6/2025

تباينت نتائج الفرق العربية في الجولتين الأولى والثانية من الدور الأول لكأس العالم للأندية 2025، التي تقام بالولايات المتحدة وتستمر حتى يوم 13 يوليو/تموز المقبل، في نسخة موسعة تشهد للمرة الأولى مشاركة 32 فريقا.

وفي أعقاب اكتمال الجولة الثانية من منافسات الدور الأول، لم تحقق الأندية العربية نتائج لافتة، بل خيبت أغلبها تطلعات الجماهير، إذ غادر السباق سريعا كل من الوداد المغربي والعين الإماراتي، في حين لا تزال فرصة كل من الترجي والهلال السعودي والأهلي المصري قائمة في التأهل للدور ثمن النهائي رغم صعوبة المهمة.

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الترجي يهدي العرب أول فوز

وخاضت الأندية العربية حتى الآن 10 مباريات في كأس العالم للأندية، حققت فيها انتصارا وحيدا جاء بفضل الترجي التونسي الذي خطف النقاط الثلاث أمام لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة 1-0.

وكان فوز الترجي هو أول انتصار عربي في كأس العالم للأندية في شكلها الجديد، حيث حل في مجموعة تضم كلا من تشلسي الإنجليزي وفلامنغو البرازيلي وغالاكسي الأميركي.

ملاحظة: هناك تعميم من الإدارة بعدم استخدام مصطلح (مواقع التواصل الاجتماعي) في وصف المصدر يوسف البلايلي لاعب الترجي التونسي المصدر: حساب Squadra Khadra على منصة إكس الرابط: https://x.com/Squadra213/status/1936293462355181989
يوسف بلايلي لاعب الترجي نجم مباراة فريقه أمام لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي (مواقع التواصل)

ومقابل الانتصار الوحيد الذي حققه الترجي، تلقت الفرق العربية 6 هزائم كاملة حتى الآن وتعادلت في 3 مناسبات، إذ خسر الوداد المغربي والعين الإماراتي مباراتين لكل منهما، بينما تلقى الترجي والأهلي المصري الخسارة في مباراة واحدة، ونجح الهلال السعودي في الحفاظ على سجله حتى الآن خاليا من الهزائم بتعادله في مباراتيه الأوليين.

مهمات صعبة وحظوظ متباينة

تبدو فرصة الأهلي المصري الذي يلعب ضمن المجموعة الأولى، مع إنتر ميامي الأميركي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي، صعبة جدا في التأهل، وذلك بعد أن تعادل في المواجهة الأولى أمام رفاق ليونيل ميسي بدون أهداف، في حين خسر مباراته في الجولة الثانية ضد بالميراس بثنائية نظيفة.

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ويحتل الأهلي -بطل أفريقيا 12 مرة- المركز الرابع والأخير في المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة، لكنه مع ذلك يملك فرصة ضئيلة في صنع المعجزة وبلوغ الدور الثاني في مباراته ضد بورتو البرتغالي غدا الثلاثاء في الجولة الثالثة والأخيرة.

ويتعين على رفاق حسين الشحات الفوز على بورتو البرتغالي بنتيجة لا يقل فارق الأهداف فيها عن 3 أهداف، مع وجوب فوز بالميراس في الوقت ذاته على إنتر ميامي بأي نتيجة.

الأهلي المصري خسر في الجولة الثانية لكأس العالم للأندية أمام بالميراس البرازيلي (رويترز)

وفي حال تعادل إنتر ميامي أو فوزه على بالميراس، ستصبح حظوظ الأهلي معدومة تماما في المرور لثمن النهائي باعتبار خسارته في المواجهة المباشرة مع بالميراس.

وفي المقابل، يعتبر الترجي التونسي أفضل الأندية العربية وأوفرها حظا في بلوغ الدور الثاني على الرغم من أن مهمته في مواجهة تشلسي الإنجليزي بطل العالم 2021، لا تبدو سهلة بالمرة.

وأحيا رفاق النجم الجزائري يوسف بلايلي آمالهم في التأهل بعد الفوز على لوس أنجلوس غالاكسي 1-0 في الجولة الثانية، ليرفع الفريق رصيده إلى 3 نقاط.

وتبدو فرضيات بلوغ الترجي دور الـ16 واضحة إذ يتعين عليه الفوز على الفريق اللندني ليحقق إنجازا غير مسبوق في مشاركاته الثلاث الماضية بالبطولة.

وقال سامح الدربالي، نجم الترجي السابق ومدير الفريق الأول حاليا، "لم ندخل كأس العالم للأندية من أجل التأهل، بل لتقديم وجه مشرف عن فريقنا وعن الكرة التونسية والعربية، نجحنا في مهمتنا ونلعب كل مباراة على حدة، لأننا نعتبر أن مجرد وجودنا في بطولة تضم أفضل 32 فريقا في العالم بمثابة الإنجاز".

وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت، اعتبر الدربالي أن "مواجهة تشلسي لن تكون سهلة، ولكن الترجي خاض مباراة أولى صعبة ضد فلامنغو البرازيلي أدركنا من خلالها بعض الأخطاء التي لن نقع فيها ضد تشلسي. نلعب كل المباريات دون ضغوط، وفي حال التأهل فسيكون إنجازا كبيرا، وخلاف ذلك فمشاركتنا مشرفة جدا للترجي ولتونس".

وكان الدربالي شارك مع الترجي في 3 نسخ من كأس العالم للأندية 2011 و2018 و2019 وساهم في حصول الفريق على المركز الخامس في مناسبتين.

الهلال السعودي.. فرصة سانحة

بدوره، سيكون الهلال السعودي أمام مهمة لا تبدو صعبة أمام باتشوكا المكسيكي في الجولة الثالثة الخميس المقبل، ولكن التأهل للدور الثاني سيكون رهين فوزه على منافسه وانتظار ما ستسفر عنه المباراة الثانية من المجموعة الثامنة بين ريال مدريد وسالزبورغ النمساوي.

وبعد التعادل مع ريال مدريد ثم سالزبورغ، حصد الهلال نقطتين، وفي حال الفوز على باتشوكا سينتظر فوز أحد طرفي مباراة الريال وسالزبورغ للتأهل في المركز الثاني كما أنه يملك فرصة العبور للدور المقبل في حال انتصاره بفارق هدفين أو أكثر مع تعادل ريال مدريد وسالزبورغ.

الهلال السعودي يملك فرصة التأهل للدور ثمن النهائي في كأس العالم للأندية (رويترز)

ويتم تحديد ترتيب الفرق في كل مجموعة بناء على النقاط في دور المجموعات، وفي حال تساوي فريقين أو أكثر في النقاط، يتم اعتماد المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف، ثم عدد الأهداف المُسجَّلة لكل فريق.

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وفي حال استمر التساوي يتم اللجوء إلى نقاط اللعب النظيف في جميع مباريات المجموعة، بخصم نقطة واحدة فقط لكل بطاقة صفراء، و3 نقاط لكل بطاقة حمراء غير مباشرة (البطاقة الصفراء الثانية)، و4 نقاط للبطاقة الحمراء المباشرة، ثم يتم اللجوء للقرعة لتحديد الفريق المتأهل في حال استمرار التساوي.

مشاركة للنسيان

وكانت نتائج الوداد المغربي والعين الإماراتي هي الأسوأ في المشاركة العربية خلال مونديال 2025، إذ غادر الفريقان اللذان أوقعتهما القرعة معا في المجموعة السابعة، السباق بسرعة بعد الخسارة في أول مباراتين.

وخسر الوداد في مواجهته الأولى أمام مانشستر سيتي الإنجليزي 0-2، قبل أن ينحني في مباراته الثانية ضد يوفنتوس 1-4، أما العين الإماراتي فقد كانت حصيلته أشد وطأة إذ اهتزت شباكه 11 مرة بالخسارة أمام يوفنتوس 0-5 والسيتي 0-6.

الوداد المغربي خسر أمام يوفنتوس ومانشستر سيتي في أول جولتين لكأس العالم للأندية (رويترز)

ويلتقي الوداد والعين -الخميس المقبل- في مباراة الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول في مواجهة خالية من أي رهان، إذ سيعمل كلاهما على حفظ ماء الوجه في مشاركة تبدو للنسيان لكليهما.

المصدر: الجزيرة

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