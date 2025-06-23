نتائج مثالية للأندية البرازيلية في كأس العالم للأندية

تمتلك الفرق البرازيلية أفضل نسبة نجاح في بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليا في الولايات المتحدة، وذلك مع انتهاء منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وخاضت الأندية البرازيلية الأربعة (بالميراس، فلامنغو، فلومينينسي، بوتافوغو) 8 مباريات لم تخسر في أي منها حتى الآن، إذ حققت 6 انتصارات وتعادلين.

وذكرت شبكة "غلوبو" البرازيلية أن نسبة نجاح أنديتها مجتمعة في البطولة الأولى الموسّعة من مونديال الأندية بلغت 83.3%.

Brasil tem o melhor aproveitamento da Copa do Mundo de Clubes https://t.co/8kmItpfLWc — ge Botafogo (@ge_botafogo) June 23, 2025

وأشارت إلى أن هذه النسبة تساوي ما حققته ألمانيا وإيطاليا رغم أن الأخيرتين تمتلكان نصف عدد الفرق والمباريات (ألمانيا لديها بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، وإيطاليا لديها يوفنتوس وإنتر) مقارنة بالبرازيل.

وتاليا نتائج مباريات الفرق البرازيلية في مونديال الأندية مع انتهاء الجولة الثانية من دور المجموعات:

بالميراس 0-0 بورتو البرتغالي.

بوتافوغو 2-1 سياتل ساوندرز الأميركي.

فلامنغو 2-0 الترجي التونسي.

فلومينينسي 0-0 بوروسيا دورتموند الألماني.

بالميراس 2-0 الأهلي المصري.

بوتافوغو 1-0 باريس سان جيرمان الفرنسي.

فلامنغو 3-1 تشلسي الإنجليزي.

فلومينينسي 4-2 أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

وشهد ختام الجولة الثانية تصدّر جميع الأندية البرازيلية لمجموعاتها، علما أن بوتافوغو وفلامنغو حققا الفوز بأول مباراتين لكن اللافت أن الأخير هو الوحيد الذي تأهل رسميا إلى دور الـ16 في صدارة المجموعة الرابعة.

موقع الأندية البرازيلية في جدول ترتيب مجموعاتها قبل انطلاق الجولة الثالثة:

يتصدر بالميراس المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط.

يتصدر بوتافوغو المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.

يتصدر فلاميغنو المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

يتصدر فلومينينسي المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط.

تفوق لاتيني

وعند توسيع نطاق التحليل لتشمل جميع القارات فإن أميركا الجنوبية تأتي في الصدارة بعد أول جولتين، حيث جمعت أندية القارة اللاتينية (6 فرق) 25 نقطة من أصل 36 ممكنة بنسبة نجاح بلغت 69.4%.

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وتأتي أندية القارة الأوروبية في المركز الثاني رغم أنها لعبت 24 مباراة، فازت في 14 منها وتعادلت في 6 مقابل 4 هزائم، بنسبة نجاح استقرت عند 64.8%.

وتاليا نسبة نجاح جميع القارات في كأس العالم للأندية:

أميركا الجنوبية: 69.44%.

أوروبا: 64.86%.

أفريقيا: 29.17%.

أميركا الشمالية: 20%.

آسيا: 8.33%.

أوقيانوسيا: 0%.

أكبر فوز برازيلي

في الأثناء أشارت الشبكة ذاتها إلى أن الفوز الذي حققه فلامنغو على تشلسي 3-1 يوم الجمعة الماضي، هو الأكبر لفريق برازيلي على فريق أوروبي بالقرن الحالي.

المباريات المتبقية للفرق البرازيلية في دور المجموعات بتوقيت مكة المكرمة والدوحة: