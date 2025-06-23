لماذا خاب أمل غوارديولا رغم فوز سيتي بسداسية على العين؟

أبدى المدرب بيب غوارديولا خيبة أمله قليلا بسبب عدم تمكن فريقه مانشستر سيتي من تسجيل الهدف السابع في فوزه الساحق على العين الإماراتي 6-0 اليوم الاثنين رغم تأهل النادي الإنجليزي للأدوار الإقصائية في كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وسجل لاعب الوسط الألماني إيلكاي غندوغان هدفين ليقود مانشستر سيتي لفوز مريح 6-0 على بطل آسيا السابق في ملعب مرسيدس-بنز، وبذلك يتقاسم صدارة المجموعة السابعة مع يوفنتوس بـ10 نقاط لكل منهما وفارق الأهداف أيضا.

ثلاثية من مانشستر سيتي بمرمى العين خلال الشوط الأول ⚽️📹 تابع @fifaworldcup_ar | يونيو 14 - يوليو 13 | كل المباريات | مجانًاhttps://t.co/twXn7KmpIG I #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/kDfKjfCtcO — DAZN Arabia (@DAZN_Arabia) June 23, 2025

أهمية انتصار مانشستر سيتي

يلعب مانشستر سيتي مع يوفنتوس في المباراة الأخيرة بدور المجموعات الخميس المقبل لتحديد متصدر المجموعة وصاحب المركز الثاني.

ويدخل يوفنتوس المباراة بأفضلية طفيفة، إذ يُعد عدد الأهداف المسجلة العامل الثاني لحسم التعادل بعد فارق الأهداف بين الفريقين المتساويين في النقاط. وسجل يوفنتوس 9 أهداف مقابل 8 لمانشستر سيتي.

وفي دور الـ16، سيلعب متصدر المجموعة السابعة مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثامنة (رد بول سالزبورغ حاليا) بينما سيواجه الوصيف الفريق المتصدر، وهو حاليا ريال مدريد بطل أوروبا 15 مرة.

أبرز تصريحات غوارديولا

صرح غوارديولا: "ضغطنا وبذلنا جهدا كبيرا لتسجيل الهدف السابع لنتصدر المجموعة لكننا نتأخر بفارق هدف واحد عن يوفنتوس. لكن نعم، نحن نعلم ما يجب علينا فعله أمام الفريق الإيطالي لنحتل المركز الأول ونتصدر المجموعة".

وقال عن عودة البديل رودري تدريجيا بعد تعافيه من إصابة في الرباط الصليبي للركبة: "خطوة بخطوة. لا يمكنه اللعب لأكثر من 30 دقيقة. لا يزال يعاني قليلا في المواجهات الثنائية، ويحتاج إلى أن يصبح أقوى قليلا، لكن هذا طبيعي".

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وأضاف: "من المهم أن يلعب بشكل أفضل بكثير من المباراة السابقة. نفتقده كثيرا. أي فريق سيفتقد أفضل لاعب في العالم".

وقال المدرب الإسباني عن كلاوديو إتشفيري الذي سجل الهدف الثاني: "من المؤسف إصابته بالتواء في الكاحل، وهو أمر مؤلم قليلا. كانت مشكلة، ولهذا السبب لم يتمكن من مواصلة اللعب بعد الشوط الأول".

وتابع: "إنه لاعب مذهل، موهبة كبيرة في المساحات الضيقة. أنا سعيد من أجله، لأنه كان هدفا رائعا".