رياضة|بطولات عالمية|البرازيل

شاهد.. نقل لاعب إلى المستشفى جراء اصطدامه بنفق الحكام بالبرازيل

إصابة لاعب برازيلي بعد اصطدامه بجدار
الكولومبي سيباستيان غوميز قائد كورتيبا البرازيلي (مواقع التواصل)
23/6/2025

تعرّض الكولومبي سيباستيان غوميز قائد فريق كورتيبا، لحادث صعب خلال مباراة بدوري الدرجة الثانية في البرازيل، أثار قلق أنصار الفريق.

وسقط غوميز (29 عاما) على درج نفق الحكام لمّا فقَد السيطرة على توازنه، ولم يتمكن من التوقف في الوقت المناسب أثناء محاولته منع الكرة من تجاوز الخط الجانبي للملعب.

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ورغم اصطدام اللاعب بالبنية الهوائية الواقية التي خففت من أثار الصدمة، إلا أن اللاعب احتاج إلى مساعدة طبية من أجل الوقوف على قدميه.

وشعر غوميز بآلام في الصدر ليتدخّل الطاقم الطبي لنادي كورتينا فورا لتقديم الإسعافات الأولية على أرضية الملعب.

بعدها استبدل اللاعب بزميله كارلوي دي بينا، قبل أن ينقل الأول إلى مستشفى بيلار لمزيد من الفحوصات الطبية.

ووقعت هذه الحادثة عند الدقيقة 58 من مباراة كورتيبا وكويابا التي جرت على ملعب كوتو بيريرا لحساب الجولة 13 من دوري الدرجة الثانية البرازيلي.

وطمأن موزارت سانتوس باتيستا جونيور، مدرب كورتيبا الجماهير على اللاعب بعد المباراة، إذ أكد عدم وجود أي إصابة خطِرة، وقال في المؤتمر الصحفي "غوميز بخير".

وبعد ساعات من ذلك أصدر كورتيبا بيانا رسميا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أكد فيه أن قائده خرج من المستشفى وهو بصحة جيدة.

وقال البيان "يُعلن نادي كورتيبا، أن اللاعب سيباستيان غوميز غادر المستشفى بعد خضوعه للتقييم الطبي والفحوصات التصويرية".

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وأتم "اللاعب العلاج اللازم، وهو في حالة جيدة. وسيواصل القسم الطبي متابعته، وسيتعافى في الأيام القادمة".

من جهتها توقعّت شبكة "غلوبو" البرازيلية، أن يكون لاعب الوسط الكولومبي جاهزا للمشاركة في ديربي ولاية بارانا ضد أتلتيكو بارانينسي المقرر يوم السبت المقبل، على ملعب أرينا دا بايكسادا لحساب الجولة 14 من دوري الدرجة الثانية.

يُذكر أن غوميز شارك مع فريقه هذا الموسم في 21 مباراة بجميع البطولات، 12 منها في دوري الدرجة الثانية، سجل خلالها هدفا وحيدا ولم يقدّم أي تمريرة حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في أرقام اللاعبين والأندية.

المصدر: مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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